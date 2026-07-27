Зашто трактори односе животе на путевима Српске? Ово су разлози

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Бабићи код Козарца недавно је дошло до превртања трактора, а возач је нажалост преминуо од задобијених повреда. Овакве несреће нису ријеткост, посебно током љетних мјесеци када су пољопривредни радови најинтензивнији.
Колико су трактори безбједни и које грешке најчешће праве возачи и на који начин спријечити овакве трагедије, за АТВ је говорио Милија Радовић из Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске.
„Нажалост, саобраћајне несреће се често дешавају, тако и оне са смртним исходом као и трагедије у којима учествују возачи трактора. У овом случају када говоримо о несрећи код Козарца, без обзира на узрок, посљедице су заиста тешке, изгубили смо један живот“, казао је Радовић.
Саобраћајне несреће у којима учествују трактори нису ријетке, а током прошле године, три лица која су управљала тракторима и радним машинама су смртно страдала, а током 2024. године чак шест возача трактора.
„У овим саобраћајним незгодама нема учешћа трактора у јавном саобраћају са другим возилима. Нажалост и те саобраћајне несреће су честе због неосвијетљеног трактора или неких других разлога. У тим случајевима, због лоше освијетљености трактора долази до удара возила у његов задњи дио и ријеч је о веома тешким несрећама“, рекао је Радовић.
С обзиром да је трактор возило које се користи у радовима на њивама, ливадама и шумама, односно ријеч је о возилима намијењеним за рад у пољопривреди, а не возилу за превоз робе и транспорт људи у саобраћају и јавним путевима се креће онолико колико мора.
„У Србији до смртних исхода најчешће долази приликом превртања трактора. До ових превртања долази приликом кретања на високој узбрдици и низбрдици, наглим закретањем гдје због терета долази до превртања“, казао је Радовић.
С обзиром да је љетни период, односно сезона пољопривредних радова, али и период припремања огрева и одлазак у шуму.
„Доста тракториста у љетном периоду и раним јесењим мјесецима је у шуми за сјечу дрвета за своје потребе или продају. Тако да трактор који вози приколицу, а која је потенцијално претрпана, на лошем терену приликом притиска терета из приколице може доћи до превртања јер кочнице на трактору не могу зауставити терет“, рекао је Радовић.
Возачи трактора често немају кабине те приликом превртања возила или друге врсте незгоде, може доћи до тешких повреда, а гдје је трагедија неупитна.
„Са кабином је ситуација другачија, кабина чува тијело од најтежих посљедица. У Србији имамо једну акцију гдје Агенција за безбједност саобраћаја дијели надоградњу за све трактористе бесплатно, а који немају кабину, како би се избјегле ове несреће. Ми у Републици Српској смо размишљали о томе, али још увијек немамо довољно средстава како бисмо провели ту акцију“, рекао је Радовић.
Иако закон прописује начин транспорта и кориштења трактора, односно јасно упозорава да је превоз лица н блатобрану, папучи за успон на трактор и другим непредвиђеним мјестима, имамо прилику често видјети управо овакве сцене.
„Дешава се често да дјецу, најмлађе чланове домаћинства превозе на небезбједним мјестима и онда дође до падања тог лица са трактора приликом кочења или из других разлога, а што резултира тешким посљедицама“, рекао је Радовић.
Он је казао да возачи често током радова користе алкохол, а што уз умор зна бити узрок саобраћајних незгода и несрећа.
Техничка неисправност трактора и тракторске приколице, је упитна те трактори који саобраћају јавним путевима немају жуто ротационо свјетло, иако је ријеч о законској обавези.
Радовић је упозорио и на кршење закона од стране тракториста гдје долази до кршења дозвољених прописа када је у питању транспорт дрва или другог материјала.
„Закон каже да задњи дио приколице може прећи једну трећину, односно ако је приколица дуга три метра, у том случају може прећи један метар товар, а зна се десити да тај товар пређе преко и два па чак и три метра приликом чега долази до удара возила у тај терет, који приликом ударца уништава возило, пролази кроз њега и повређује све који се налазе у њему“, казао је Радовић.
„Остаци блата могу довести до проблема јер ће са гуме завршити на коловозу због чега другом возилу може проузроковати заношење и довести до незгоде. Приликом изласка на јавни пут неопходно је скинути блато с точкова и на тај начин можете неком спасити живот“, рекао је Радовић.
Технички преглед трактора као и код свих других возила, приликом продужетка регистрације је обавезан.
„С обзиром да трактор не може ићи на ваљке као класична путничка возила, онда имају уређаји који се ставе на трактор како би провјерили да ли механизми за кочење исправни. Оно што свакако треба нагласити је да уређај за кочење на трактору и приколици мора бити спојен јер је често случај да није. Не закаче се ни свјетлосни уређаји на приколици или уређај за кочење не ради и у том случају трактор неће моћи задржати приколицу под теретом, која није укочена“, рекао је Радовић.
Казне та трактористе као и друга возила су у складу са Законом о безбједности саобраћаја.
„Оно што треба истаћи и казати возачима трактора, а то је да је максимална брзина трактора на јавним путевима 40 километара на час, ако вуче приколицу онда је та брзина ограничена на тридесет, а у складу са законом, зависности од врсте прекршаја казне су од 40,50 или више КМ. Полиција има редовне акције контроле учесника у саобрћају, прије свега трактора и онда се упућују на ванредни технички преглед. Провјерава се техничка исправност уређаја за сигнализацију, што је јако, јако важно како би трактор био видљив на путу“, рекао је Радовић.
За првих шест мјесеци ове године имамо 10 мање погинулих лица него прошле године, што је мало охрабрујуће, а на шта су дјеловали апели, кампање и контроле.
Радовић је нагласио да возачи не само трактора већ свих врста возила редовно иду на контролу и сервис возила посебно у овим радним периодима када су трактористи у питању и они који ће ићи на пут.
Поред возила јако је важно да је и возач спреман, одморан и да уз обавезне паузе, прилагођену брзину безбиједно дође на жељену локацију.
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