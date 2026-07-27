У Српској рођено 19 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, 12 дјечака и седам дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је шест беба, Добоју четири, по двије у породилиштима Источно Сарајево, Фоча, Зворник и Градишка, те у Бијељини једна беба.
У Бањалуци је рођено пет дјечака и дјевојчица, Добоју два дјечака и двије дјевојчице, Источном Сарајеву два дјечака, Фочи двије дјевојчице, Зворнику и Градишци по дјечак и дјевојчица, а у Бијељини дјечак.
У породилиштима Невесиње, Требиње и Приједор није било порода.
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