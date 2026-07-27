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У Српској рођено 19 беба

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 08:35

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, 12 дјечака и седам дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је шест беба, Добоју четири, по двије у породилиштима Источно Сарајево, Фоча, Зворник и Градишка, те у Бијељини једна беба.

У Бањалуци је рођено пет дјечака и дјевојчица, Добоју два дјечака и двије дјевојчице, Источном Сарајеву два дјечака, Фочи двије дјевојчице, Зворнику и Градишци по дјечак и дјевојчица, а у Бијељини дјечак.

У породилиштима Невесиње, Требиње и Приједор није било порода.

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Тагови :

беба

Република Српска

рођене бебе

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