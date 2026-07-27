Невријеме захватило Требиње, пало 40 литара кише по метру квадратном

Аутор:АТВ редакција
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Снажно невријеме праћено кишом и пљусковима захватило је јутрос Требиње. Због велике количине падавина у кратком року улице су остале под водом.
Одводни канали и оборинска канализација нису могли да приме сву воде, па су се градске улице брзо претвориле у бујице. На снимцима и фотографијама с терена види се како се вода у великим количинама слива низ степеништа и објекте у Старом граду и околним улицама.
Саобраћај се одвија отежано и успорено, а аутомобили "пливају" по коловозу.
У посљедњих пола сата пало је 40 литара по метру квадратном, а од синоћ укупно 58, потврђено је за АТВ из Метеоролошке станице Требиње.
Након Требиња, олујни облак је кренуо према Црној Гори.
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