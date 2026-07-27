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Невријеме захватило Требиње, пало 40 литара кише по метру квадратном

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 07:25

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Невријеме захватило Требиње, пало 40 литара кише по метру квадратном
Фото: ATV

Снажно невријеме праћено кишом и пљусковима захватило је јутрос Требиње. Због велике количине падавина у кратком року улице су остале под водом.

Одводни канали и оборинска канализација нису могли да приме сву воде, па су се градске улице брзо претвориле у бујице. На снимцима и фотографијама с терена види се како се вода у великим количинама слива низ степеништа и објекте у Старом граду и околним улицама.

Саобраћај се одвија отежано и успорено, а аутомобили "пливају" по коловозу.

У посљедњих пола сата пало је 40 литара по метру квадратном, а од синоћ укупно 58, потврђено је за АТВ из Метеоролошке станице Требиње.

Након Требиња, олујни облак је кренуо према Црној Гори.

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Тагови :

невријеме

Требиње

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