Додик: Име дјечака Слободана Стојановића - симбол невиног страдалништва

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик изјавио је за Срну да је највећи пораз човјечанства мучење и убиство дјеце, а један такав пораз је свирепо убиство 12-годишњег Слободана Стојановића, дјечака који није знао за рат и мржњу, али је живот изгубио од најгорих крвника.
- Слободан је био дјечак чије је дјетињство прекинуто на почетку грађанског рата у БиХ, у љето 1992. године, једним сасвим обичним, али кобним повратком из избјеглиштва кући по свог пса. Био је дијете као и сва друга дјеца који је волио животиње и није имао никакве везе са ратним сукобима, дијете које је на живот гледало другачијим очима, пуним љубави, наде и вјере, али су монструми све то угасили и крвљу исписали најтеже странице његове кратке биографије - истакао је Додик, преноси Срна.
Свако дијете има право на мир, осмијех, игру и будућност, рекао је Додик, али Слободан очито вољом нељуди и крвника није имао на то право и његово до тада безбрижно дјетињство насилно је прекинуто руком монструма, и што је још поразније руком жене монструма Елфете Весели.
Умјесто загрљаја свог пса, каже Додик, Слободана је дочекало свирепо мучење, нож, бол и окрутна смрт.
- Слободан није био војник, није носио оружје, није представљао пријетњу никоме. Био је дијете, симбол невиности, наде и будућности. Управо зато његово страдање представља један од најстрашнијих злочина почињених над српском дјецом током протеклог рата - нагласио је Додик за Срну поводом обиљежавања 34 године од свирепог убиства дјечака Слободана Стојановића.
Он је истакао да би Слободан данас био зрео човјек, имао породицу, живио и радио слободно у својој Републици Српској, али монструми су му одредили другачију судбину.
- Слободанова судбина остаје једно од најпотреснијих свједочанстава страдања невине дјеце и трајни подсјетник да крвници не бирају жртве. Само једно им је било важно - један Србин мање - истакао је Додик.
Он је додао да је његова невина дјечија душа угашена на најсвирепији начин, остављајући иза себе бол и тугу које трају и трајаће заувијек.
Додик је рекао да је обавеза свих нас да његово име изговарамо са посебним пијететом и да чувамо истину од заборава, а његове мучитеље и убицу нека прогони невини дјечији поглед пун љубави не само за људе већ и за животиње.
- Име Слободана Стојановића је симбол страдалништва и невиности. Данас, поруке поводом овог свирепог злочина носе у себи тугу за једним тек започетим животом, прекинутим дјетињством и угашеним невиним и чистим осмијехом, али и поруку о важности чувања успомене на сваку нашу невину жртву, посебно дјечију зарад наше и будућности све друге дјеце у нашој Републици Српској - поручио је Додик.
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