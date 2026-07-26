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Додик упутио саучешће породицама и пријатељима страдалих планинара

26.07.2026 19:44

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Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Милорад Додик упутио је изразе саучешћа породицама и пријатељима планинара страдалих приликом успона на планински врх Елбрус у Руској Федерацији.

"Са жаљењем сам примио вијест о трагичној несрећи на планини Елбрус у Руској Федерацији, у којој је страдало пет планинара из БиХ. Породицама настрадалих, њиховим пријатељима и свима који су их познавали упућујем изразе искреног саучешћа", навео је Додик у телеграму.

Повријеђеним члановима експедиције Додик је пожелио брз и успјешан опоравак и да се што прије врате својим домовима.

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Пронађена три тијела планинара из БиХ на Елбрусу

Петоро планинара из Зенице страдало је приликом успона на највиши планински врх Европе - Елбрус, док су двојица чланова седмочлане експедиције преживјела.

Страдала су два члана зеничке Горске службе, те троје чланова Планинарског друштва "Ведро".

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Милорад Додик

Планинари из БиХ на Елбрусу

Елбрус планина

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