Руске власти покренуле кривични поступак након погибије

Аутор:АТВ редакција
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Због погибије планинара на Елбрусу Русија ће покренути кривичну истрагу.
У вези са смрћу планинара покренут је кривични поступак према члану 109. став 3. Кривичног закона Руске Федерације, који се односи на проузроковање смрти из нехата двјема или више особа.
Према наводима руских истражних органа, пронађена су тијела петоро страдалих планинара из БиХ. У међувремену, страдао је још један планинар из Турске, а недјељу прије, 11-годишњи дјечак. Укупно седам особа је у посљедњих седам дана погинуло на Елбрусу.
Подсјетимо, у вечерњим сатима 25. јула спасилачким службама упућен је позив за помоћ од регистроване групе од седам планинара из Босне и Херцеговине, који се нису могли самостално спустити са седла планине Елбрус.
У јутарњим сатима 26. јула припадници руског Министарства за ванредне ситуације успјели су пронаћи и спасити двојицу чланова групе.
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