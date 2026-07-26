Logo

Минић: Свако село у Српској заслужује што бољу инфраструктуру

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 21:20

Коментари:

1
Минић: Свако село у Српској заслужује што бољу инфраструктуру
Фото: ATV

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да свако село у Српској заслужује да има што бољу инфраструктуру, што потврђује и данас отворени нови Друштвени дом у Горњим Срђевићима код Српца.

"Ово је дом изграђен је претежно средствима Владе Српске. Многи мјештани су исказали потребу за овим објектом", рекао је Минић новинарима у Горњим Срђевићима, гдје је са начелником Српца Млађаном Драгосављевићем отворио нови објекат Друштвеног дома.

Он је обећао да ће бити испуњен захтјев мјештана Срђевића да добију нови пут којим ће на најбољи начин бити повезани са ауто-путем "9. јануар".

Минић је позвао људе поријеклом из Републике Српске и Српца да размисле о повратку у своја родна мјеста, додајући да ће им бити дата подршка да послују и раде на овом подручју.

Драгосављевић је рекао да је нови објекат Друштвеног дома, који је коштао око 400.000 КМ, најљепши и најфункционалнији на подручју ове општине, преноси Срна.

"Он је резултат упорности мјештана, али и подршке В+ладе Српске. Овај дом ће унаприједити квалитет живота у овом србачком насељу, а циљ је задржати младе у Српцу", рекао је Драгосављевић.

Министар финансија Српске Зора Видовић изразила је задовољство што ће овај дом служити добрим људима и младима да остану на овом подручју.

Минић Србац

Република Српска

Минић отворио нови објекат Друштвеног дома у Горњим Срђевићима код Српца

"Морамо и у наредном периоду водити рачуна да се овдје ради и гради", рекла је Видовићева.

Живко Тодоровић из Срђевића истакао је да ће нови дом бити мјесто окупљања свих мјештана.

Друштвени дом у Горњим Срђевићима, укупне површине око 300 метара квадратних, изграђен је средствима Владе Републике Српске и уз подршку општине Србац.

Осим главне сале, објекат садржи просторије за амбуланту и рад мјесне канцеларије, а поред њега је формиран и спортско-рекреативно-терапијски центар.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Србац

Коментари (1)

Прочитајте више

Минић посјетио вишечлану породицу Шарић: Из Фонда солидарности за реконструкцију куће 130.000 КМ

Друштво

Минић посјетио вишечлану породицу Шарић: Из Фонда солидарности за реконструкцију куће 130.000 КМ

3 ч

0
Саво Минић у Челинцу

Градови и општине

"Више од 19 милиона КМ уложено у јавне пројекте у Челинцу"

1 д

2
Дан општине Челинац: Денис Бојић и "Путеви Српске" добитници највишег општинског признања

Градови и општине

Дан општине Челинац: Денис Бојић и "Путеви Српске" добитници највишег општинског признања

1 д

0
Саво Минић у Челинцу 2026.

Република Српска

Минић: Челинац је партнер Влади и свакодневно се развија

1 д

0

Више из рубрике

Предсједник Републике Српске Синиша Каран

Република Српска

Каран упутио саучешће породицама погинулих планинара

1 ч

0
Минић отворио нови објекат Друштвеног дома у Горњим Срђевићима код Српца

Република Српска

Минић отворио нови објекат Друштвеног дома у Горњим Срђевићима код Српца

2 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик упутио саучешће породицама и пријатељима страдалих планинара

2 ч

0
Пријаковци су приградско насељено мјесто и мјесна заједница на подручју града Бање Луке, у Републици Српској.

Република Српска

Обиљежено 85 година од усташког покоља Срба код Пријаковаца

3 ч

0

  • Најновије

21

53

Русија открила највеће налазиште злата у 2025: Процијењено 28 тона резерви

21

50

Владимир убио невјенчану супругу Мају, па пресудио себи

21

45

Овај знак чека велико унапријеђење на послу

21

43

Некадашњи кошаркаш Црвене звезде Лука Вилдоза потписао за Партизан

21

23

У Француској и Шпанији евакуисано више од 325.000 људи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима