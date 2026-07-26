Минић: Свако село у Српској заслужује што бољу инфраструктуру

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да свако село у Српској заслужује да има што бољу инфраструктуру, што потврђује и данас отворени нови Друштвени дом у Горњим Срђевићима код Српца.
"Ово је дом изграђен је претежно средствима Владе Српске. Многи мјештани су исказали потребу за овим објектом", рекао је Минић новинарима у Горњим Срђевићима, гдје је са начелником Српца Млађаном Драгосављевићем отворио нови објекат Друштвеног дома.
Он је обећао да ће бити испуњен захтјев мјештана Срђевића да добију нови пут којим ће на најбољи начин бити повезани са ауто-путем "9. јануар".
Минић је позвао људе поријеклом из Републике Српске и Српца да размисле о повратку у своја родна мјеста, додајући да ће им бити дата подршка да послују и раде на овом подручју.
Драгосављевић је рекао да је нови објекат Друштвеног дома, који је коштао око 400.000 КМ, најљепши и најфункционалнији на подручју ове општине, преноси Срна.
"Он је резултат упорности мјештана, али и подршке В+ладе Српске. Овај дом ће унаприједити квалитет живота у овом србачком насељу, а циљ је задржати младе у Српцу", рекао је Драгосављевић.
Министар финансија Српске Зора Видовић изразила је задовољство што ће овај дом служити добрим људима и младима да остану на овом подручју.
Република Српска
Минић отворио нови објекат Друштвеног дома у Горњим Срђевићима код Српца
"Морамо и у наредном периоду водити рачуна да се овдје ради и гради", рекла је Видовићева.
Живко Тодоровић из Срђевића истакао је да ће нови дом бити мјесто окупљања свих мјештана.
Друштвени дом у Горњим Срђевићима, укупне површине око 300 метара квадратних, изграђен је средствима Владе Републике Српске и уз подршку општине Србац.
Осим главне сале, објекат садржи просторије за амбуланту и рад мјесне канцеларије, а поред њега је формиран и спортско-рекреативно-терапијски центар.
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