Каран упутио саучешће породицама погинулих планинара

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран упутио је телеграм саучешћа породицама планинара који су трагично страдали на планини Елбрус у Руској Федерацији.
"Са великом тугом сам примио вијест о трагичној несрећи на планини Елбрус у Руској Федерацији, у којој је животе изгубило пет планинара из БиХ. Њихов изненадни одлазак представља ненадокнадив губитак за породице, али и за цијелу БиХ", истакао је Каран.
Он је упутио изразе искреног саучешћа породицама погинулих планинара и свима који су их познавали.
Предсједник Српске пожелио је повријеђеним члановима експедиције успјешан и брз опоравак и да се што прије врате својим породицама.
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Петоро планинара из Зенице страдало је приликом успона на највиши планински врх Европе - Елбрус, док су двојица чланова седмочлане експедиције преживјела.
Страдала су два члана зеничке Горске службе, те троје чланова Планинарског друштва "Ведро".
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