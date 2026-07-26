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Каран упутио саучешће породицама погинулих планинара

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 20:34

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Републике Српске Синиша Каран упутио је телеграм саучешћа породицама планинара који су трагично страдали на планини Елбрус у Руској Федерацији.

"Са великом тугом сам примио вијест о трагичној несрећи на планини Елбрус у Руској Федерацији, у којој је животе изгубило пет планинара из БиХ. Њихов изненадни одлазак представља ненадокнадив губитак за породице, али и за цијелу БиХ", истакао је Каран.

Он је упутио изразе искреног саучешћа породицама погинулих планинара и свима који су их познавали.

Предсједник Српске пожелио је повријеђеним члановима експедиције успјешан и брз опоравак и да се што прије врате својим породицама.

Елбрус планина

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Петоро планинара из Зенице страдало је приликом успона на највиши планински врх Европе - Елбрус, док су двојица чланова седмочлане експедиције преживјела.

Страдала су два члана зеничке Горске службе, те троје чланова Планинарског друштва "Ведро".

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Тагови :

Синиша Каран

Република Српска

Планинари из БиХ на Елбрусу

Елбрус планина

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