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Руски спасиоци објавили снимак с Елбруса: Мећава и олујни вјетар отежавају извлачење тијела страдалих планинара

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 19:05

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Руски спасиоци објавили снимак с Елбруса: Мећава и олујни вјетар отежавају извлачење тијела страдалих планинара
Фото: Printscreen

Министарство за ванредне ситуације Руске Федерације објавило је нови видеоснимак с планине Елбрус који приказује изузетно тешке временске увјете у којима се наставља акција извлачења тијела учесника експедиције који су изгубили живот током успона на највиши врх Европе.

На снимку се види како се више од десет припадника спасилачких служби налази на локацији коју је погодила снажна мећава и удари вјетра, док је, како се наводи, видљивост на појединим дијеловима планине сведена на минимум.

Јелена Симовић

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Екстремни временски услови представљају додатни изазов за спасилачке екипе, које већ сатима д‌јелују на неприступачном терену Елбруса, гд‌је се временске прилике могу промијенити у свега неколико минута.

Подсјетимо, током трагедије на Елбрусу живот је изгубило пет држављана Босне и Херцеговине, планинара из Зенице.

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Само су се успјели спасити Харис Адиловић и Кемал Видимлић.

Руске спасилачке службе и даље проводе сложену операцију извлачења настрадалих, упркос мећави, вјетру и изразито ниским температурама које владају на планини.

(Кликс)

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Тагови :

Планинари из БиХ на Елбрусу

Елбрус планина

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