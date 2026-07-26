Logo

Пуцњава у Трнову

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 18:43

Коментари:

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

На подручју Општине Трново данас око 14.55 сати пријављена је употреба ватреног оружја.

Како је за портал "Аваза" речено из Оперативног центра МУП-а Кантона Сарајево, у овом инциденту није било повријеђених особа нити је причињена материјална штета.

Полицијски службеници изашли су на терен и обављају увиђај.

За сада није познато ко је употријебио ватрено оружје нити због чега је дошло до пуцњаве.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Трново

Пуцњава

Коментари (0)

Више из рубрике

Планинари из БиХ на Елбрусу

Хроника

Трагично завршена експедиција брачног пара који је планинарске успјехе дијелио с мачком: Посљедња објава била на 4.500 метара

7 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Удес у Бањалуци: Пет особа повријеђено, саобраћај обустављен

7 ч

0
Познат идентитет планинара који су страдали на Елбрусу, сви из Зенице

Хроника

Познат идентитет планинара који су страдали на Елбрусу, сви из Зенице

10 ч

0
Детаљи хорора на Елбрусу: Страдала два припадника ГСС-а Зеница, ухватила их страшан олуја

Хроника

Детаљи хорора на Елбрусу: Страдала два припадника ГСС-а Зеница, ухватила их страшан олуја

12 ч

1

  • Најновије

21

53

Русија открила највеће налазиште злата у 2025: Процијењено 28 тона резерви

21

50

Владимир убио невјенчану супругу Мају, па пресудио себи

21

45

Овај знак чека велико унапријеђење на послу

21

43

Некадашњи кошаркаш Црвене звезде Лука Вилдоза потписао за Партизан

21

23

У Француској и Шпанији евакуисано више од 325.000 људи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима