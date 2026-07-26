Пуцњава у Трнову

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Општине Трново данас око 14.55 сати пријављена је употреба ватреног оружја.
Како је за портал "Аваза" речено из Оперативног центра МУП-а Кантона Сарајево, у овом инциденту није било повријеђених особа нити је причињена материјална штета.
Полицијски службеници изашли су на терен и обављају увиђај.
За сада није познато ко је употријебио ватрено оружје нити због чега је дошло до пуцњаве.
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