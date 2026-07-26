Семберија све чешћи избор туриста

Аутор:Сања Трифковић
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Омиљена туристичка дестинација у Републици Српској епитет је који неријетко прати Бијељину. Најближи град преко границе, са бројним туристичким атракцијама, један је од оних које радо препоручују они који су бар једном посјетили Семберију. На свој град поносни су и Семберци.
„Наша је Бијељина и Семберија лијепа, све нам је лијепо, искрено речено имају све да виде, све што пожеле имају да виде. У Семберији је све лијепо, Није што је моја Семберија и што сам рођена Семберка, али то је то“.
„Бијељина се промијенила 100% у односу на четрдесет година раније када сам ја отишао 1992. Прелијеп град, за туристе нема шта нема да виде, почев од парка који је прелијеп, етно села, све је супер, ја немам никаквих примједби“.
„Ја долазим овдје јер сам из Бијељине па долазим родитељима у посјету. Најчешће је то разлог, али ако неко са стране гледа у Бијељини се може видјети штошта, од етно села па на овамо. Не мог тачно да кажем јер нисам често па да знам шта се дешава, али оно што могу рећи да увијек кад дођем да је нешто више, боље и љепше, па ето...радује ме кад год видим да има некога још у Бијељини“, кажу грађани.
Бројни манастири, цркве и други вјерски објекти, богата гастро понуда, локације за одмор и уживање у природи, мапирали су Бијељину као једну од дестинација коју у Републици Српској никако не смијете заобићи.
Од почетка године до данас бројни су туристи који су посјетили Бијељину. Туристичке организације из других земаља, ученици, студенти, пензионери организовано су боравили у Бијељини.
„Успијевамо да одржимо тај неки континуитет што се тиче посљедњих неколико година откако смо имали тај баш значајан пораст доласка туриста па се наставио да кажем и у годинама које су услиедиле послије.Љето је период када нама и долази највише туриста нарочито у склопу обиљежавања Пантелина, односно манифестације Пантелински дани, традиционална манифестација, а нарочито су за то заинтересовани наши људи који живе и раде у иностранству", рекла је Драгана Димић, Туристичка организација Бијељина.
Савска регата, бројни концерти, туристичке туре у знак обиљежавања 580 година од првог помињања Бијељине у писаним документима, тематске вечери само су дио програма осмишљеног за славу града који ће такође привући бројне посјетиоце у Семберију.
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