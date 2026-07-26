Кошарац: Захвалност египатском министру за пријем и указану пажњу

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Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац, који борави у званичној посјети Каиру, захвалио је министру туризма Египта Шерифу Фатију за срдачан пријем и указану пажњу.
"Посјета Каиру била је прилика да, уз радне обавезе, доживимо и дио јединственог историјског и културног насљеђа Египта. Обишли смо пирамиде у Гизи и Велики египатски музеј – мјеста која свједоче о величанственој цивилизацији и богатој историји ове древне земље", навео је Кошарац.
Он је данас разговарао са Фатијем о наставку сарадње и даљем унапређењу билатералне сарадње.
Кошарац борави у званичној посјети Каиру на позив министра туризма Египта.
За сутра је планиран састанак Кошарца са министром иностраних послова Египта Бадром Абделатијем.
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