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Овај телефон је направљен за одвикавање од друштвених мрежа

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 21:02

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Овај телефон је направљен за одвикавање од друштвених мрежа
Фото: Youtube/Andrew Folts

Компанија Лајт (Light) представила је „Лајт флип“ (Light Flip), преклопни телефон који намјерно одбацује већину функција савремених паметних телефона. Уређај нема Инстаграм, Тикток, Фејсбук, интернет прегледач, апликације за куповину нити сервисе за гледање и слушање садржаја, а циљ је да корисницима помогне да проводе мање времена гледајући у екран.

Телефон кошта 299 долара и већ је доступан за претпоруџбину, док се прве испоруке очекују у априлу 2027. године.

Направљен да вас одвикне од бесконачног листања садржаја

Дизајн телефона подсјећа на легендарне преклопне моделе из прве половине двијехиљадитих година, попут уређаја „Моторола рејзр“ (Motorola Razr). Умјесто екрана осјетљивог на додир, користи физичку Т9 тастатуру, какву су некада имали телефони компанија Нокија, Моторола и Сони Ериксон.

Покреће га оперативни систем „Лајт ОС“ (LightOS), поједностављена верзија Андроида која нуди само основне функције. Корисницима су доступни позиви, СМС поруке, камера, календар, музички плејер и аларм, док су друштвене мреже и приступ интернету потпуно изостављени.

Компанија уз телефон промовише и програм дигиталног детокса „Промијени свој живот“ (Flip Your Life), који би корисницима требало да помогне да се навикну на живот са мање времена проведеног уз телефон.

Ипак није потпуно „глупи“ телефон

Иако је фокус на једноставности, „Лајт флип“ није застарјели уређај. Има ОЛЕД екран од 2,8 инча, шест гигабајта радне меморије, 128 гигабајта интерне меморије, камеру од 50 мегапиксела и замјењиву батерију капацитета 1.800 милиампер-сати.

Подржава и савремене технологије као што су 5Г мрежа, бежични интернет (Wi-Fi), блутут (Bluetooth) и ГПС, а посједује и 3,5-милиметарски прикључак за слушалице, који је данас све рјеђи на паметним телефонима.

Оснивачи компаније Џо Холијер и Кајвеј Танг изјавили су за ЗДНет да уређај није намијењен старијим корисницима, већ првенствено особама од 18 до 30 година које желе да побјегну од сталних обавјештења и бесконачног листања садржаја.

Према интерном истраживању компаније, чак 52 одсто припадника генерације миленијалаца и генерације З размотрило би коришћење једноставног телефона како би смањили вријеме проведено на друштвеним мрежама.

„Лајт флип“ за сада се може резервисати уз депозит од 39 долара, а продаваће се откључан по цијени од 299 долара.

(Телеграф)

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Тагови :

Лајт флип

друштвене мреже

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