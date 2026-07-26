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У Француској и Шпанији евакуисано више од 325.000 људи

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 21:23

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Евакуисани су смјештени у Изложбеном центру Бордо у Бордоу, Француска, након што су морали да напусте своје домове ван града због бијеснећих пожара, у недјељу, 26. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Caroline Blumberg

Француска и Шпанија боре се с великим шумским пожарима који данима харају југозападом Француске и централним дијелом Шпаније, а из угрожених подручја евакуисано је више од 325.000 људи.

Власти у Француској наводе да се велики пожар у близини Бордоа понаша непредвидиво, док званичници у Шпанији упозоравају на тешке сате у борби с ватром код Мадрида и на другим жариштима. Пожари који горе данима убрајају се међу најтеже које су двије земље забиљежиле у мирнодопско вријеме.

Француски Национални савез ватрогасаца саопштио је да је главни пожар изазвао досад незабиљежен пирокумулонимбус, огроман ватрени облак који ствара властите вјетрове и носи муње које могу изазвати нова жаришта.

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Портпарол савеза Ерик Брокарди описао је ситуацију ријечима: "То је сценариј Давид против Голијата. Идеја је да ћемо у неком тренутку пронаћи слабу тачку и тамо ударити.”

Француски предсједник Емануел Макрон за понед‌јељак ујутро сазвао је кризни састанак владе на којем ће се разговарати о одговору на пожаре.

У Шпанији су званичници изразили одређени оптимизам и навели да почињу стављати под контролу дио пожара, али се током викенда отворио нови ватрени фронт код источног обалног града Валенсије, због чега је додатних 15.000 људи морало напустити своје домове.

(Кликс)

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Француска

пожар

Шпанија

евакуација

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