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Чиме то Французи гасе пожар? Ово су урадили први пут

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 21:37

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Фотографија снимљена хеликоптером за координацију спасавања француске цивилне безбедности приказује Ербас А400М како се први пут спушта изнад пожара у близини Лаканоа у Француској, у суботу 25. јула 2026. године, усред погоршања суше након топлотног таласа и несташице воде широм Француске.
Фото: Tanjug/AP/Pool/Abdul Saboor

Хиљаде људи евакуисане су у суботу из предграђа Бордоа због великих шумских пожара који се на југозападу Француске приближавају том граду.

У борбу против незапамћене ватрене стихије укључиле су се и француске оружане снаге, а први пут је ангажован и војни транспортни авион „Ербас А400М“. Снимљен је како избацује 20 тона хемијског успоривача горења (ретарданта) с циљем заустављања ширења пожара.

Објављени снимак приказује авион у ниском лету док изнад угроженог шумског подручја испушта црвену смјесу за успоравање горења, настојећи да пресјече пут пожару који пријети ширењем на нова насеља.

Црвени успоривач горења, смјеса воде, хемијских средстава за успоравање горења и пигмента, не користи се за директно гашење пламена, већ се избацује на вегетацију испред линије пожара како би смањио запаљивост биљака и успорио напредовање ватре.

Пожар је тренутно удаљен око 30 километара од Бордоа, познатог виноградарског средишта и кључног саобраћајног чворишта за туристе на обали Атлантика.

Француски министар унутрашњих послова Лоран Нунез објавио је да је у овогодишњим пожарима, изазваним интензивним топлотним таласом широм Европе, до сада у Француској изгорјело рекордних 98.000 хектара земљишта.

топлотни талас

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– Очекујемо дугу и тешку битку – упозорио је Нунез, док је француски премијер Себастијен Лекорни истакао да су пожари достигли до сада невиђене размјере.

Власти су евакуисале становнике општина Ле Ајан, Езин и Мерињак, док је из шире регије Жиронде до сада евакуисано укупно 167.000 људи. Возачима и путницима у жељезничком саобраћају савјетовано је да избјегавају то подручје.

Према подацима Ројтерсовог климатског монитора, просјечна температура у широј регији Аквитаније у јулу износи 32,2 степена Целзијуса, што је чак 7,3 степена изнад вишегодишњег просјека.

(Јутарњи лист)

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Тагови :

Француска

пожар

ретардант

Ербас А400М

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