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Порука из Москве: За нас постоји један главни услов!

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 20:20

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Порука из Москве: За нас постоји један главни услов!

Замрзавање сукоба у Украјини није могуће због позиције украјинских власти, изјавио је данас портпарол Кремља Дмитриј Песков, коментаришући приједлог предсједника Казахстана Касима-Жомарта Токајева о обустави борби и повратку преговорима из Истанбула 2022.

"Замрзавање као такво није могуће", рекао је Песков, преноси РИА Новости.

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Према његовим ријечима, услови за прекид борбених дејстава су, како је навео, јасни и сукоб би могао да буде окончан "до краја дана" уколико Кијев "донесе одговарајуће одлуке".

Песков је додао да је руски предсједник Владимир Путин на приједлог Токајева одговорио тако што га је детаљно информисао о току руске војне операције у Украјини.

"За нас постоји један главни услов - морамо да постигнемо своје циљеве", истакао је портпарол Кремља.

Руски предсједник је раније навео да Москва своју позицију о могућем рјешењу сукоба заснива на неколико принципа, међу којима су договори из Истанбула, теме о којима се разговарало у Анкориџу на састанку са америчким предсједником Доналдом Трампом, ситуација на терену и ставови које је Русија изнијела током говора у Министарству спољних послова 2024. године.

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Тагови :

Русија

Украјина

Владимир Путин

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