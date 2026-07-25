Комплекс скривен дубоко у Ирану постао нова Трампова мета

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп поново је усмјерио пажњу свјетске јавности након што је ове седмице најавио могући војни напад на мистериозни подземни комплекс Пикакс у Ирану.
Трамп тврди да Иран на овој заштићеној локацији крије центрифуге за обогаћивање уранијума.
„Врло вјероватно ћемо ускоро напасти то подручје. И они не могу ништа учинити по том питању“, рекао је Трамп у обраћању новинарима у Бијелој кући.
Иран је запријетио да ће „проширити“ рат ако САД гађају нуклеарна постројења.
Комплекс се налази дубоко испод планине Пикакс и смјештен је око два километра од кључног постројења Натанз у иранској провинцији Исфахан.
Због изузетне тајности, међународним инспекторима Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА) никада није био дозвољен улазак у овај комплекс. Већина сазнања заснива се искључиво на сателитским снимцима и процјенама обавјештајних служби.
Комерцијални сателитски снимци открили су интензивне грађевинске радове који на овој локацији трају још од 2020. године. Забиљежени су нови улази у тунеле, безбједносне инсталације и огромне количине ископаног камена.
Према сателитским снимцима, изградња је нагло убрзана након разорне експлозије у Натанзу у јулу 2020. године, коју су иранске власти назвале чином саботаже.
Техеран је тада најавио премјештање осјетљиве опреме на сигурнију, подземну локацију.
Према процјенама Института за науку и међународну безбједност из Вашингтона, ново постројење могло би бити укопано између 80 и 100 метара испод земље, што га чини знатно дубљим и заштићенијим од свих до сада познатих иранских нуклеарних локација.
Војни стручњаци и аналитичари, попут Фарзина Надимија из Вашингтонског института, истичу да је планина постала кључна стратешка тачка јер њен значај „лежи у отпорности на бомбе за уништавање бункера и близини нуклеарног комплекса Натанз“.
Након пријављене штете на постројењима Фордо, Натанз и Исфахан током америчко-израелског бомбардовања у јуну 2025. године, очекује се да би Иран своје најосјетљивије активности могао концентрисати управо у овом суперобезбијеђеном планинском бункеру.
Питање које сада заокупља војне планере јесте да ли је овакав комплекс уопште могуће уништити из ваздуха.
Због дубине од готово 100 метара, поставља се питање да ли би чак и најсавременије америчке бомбе за уништавање бункера могле уништити језгро овог објекта.
Бомбе за уништавање бункера које користи америчка војска пројектоване су да продру у тло прије детонације, али чак и најмоћније од тог оружја могу досећи само одређену дубину.
Да ли би могле уништити комплекс укопан тако дубоко као планина Пикакс остаје предмет расправе међу војним стручњацима јер тачан распоред тунела, њихова дубина и локација било које критичне инфраструктуре никада нису јавно објављени.
Неки аналитичари тврде да, ако би локација икада била мета напада, циљ можда не би био уништење цијелог комплекса. Како наводе, реалнији војни циљ могло би бити рушење улаза у тунеле, оштећење приступних путева или онеспособљавање пратеће инфраструктуре, што би отежало или онемогућило рад објекта.
(Кликс)
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