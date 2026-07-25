Logo

Комплекс скривен дубоко у Ирану постао нова Трампова мета

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 20:08

Коментари:

0
Комплекс скривен дубоко у Ирану постао нова Трампова мета
Фото: Satellite image ©2026 Vantor via AP

Амерички предсједник Доналд Трамп поново је усмјерио пажњу свјетске јавности након што је ове седмице најавио могући војни напад на мистериозни подземни комплекс Пикакс у Ирану.

Трамп тврди да Иран на овој заштићеној локацији крије центрифуге за обогаћивање уранијума.

„Врло вјероватно ћемо ускоро напасти то подручје. И они не могу ништа учинити по том питању“, рекао је Трамп у обраћању новинарима у Бијелој кући.

Иран је запријетио да ће „проширити“ рат ако САД гађају нуклеарна постројења.

Шта је познато о подземном комплексу?

Комплекс се налази дубоко испод планине Пикакс и смјештен је око два километра од кључног постројења Натанз у иранској провинцији Исфахан.

Комплекс Пикакс у Ирану
Комплекс Пикакс у Ирану

Због изузетне тајности, међународним инспекторима Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА) никада није био дозвољен улазак у овај комплекс. Већина сазнања заснива се искључиво на сателитским снимцима и процјенама обавјештајних служби.

Комерцијални сателитски снимци открили су интензивне грађевинске радове који на овој локацији трају још од 2020. године. Забиљежени су нови улази у тунеле, безбједносне инсталације и огромне количине ископаног камена.

Према сателитским снимцима, изградња је нагло убрзана након разорне експлозије у Натанзу у јулу 2020. године, коју су иранске власти назвале чином саботаже.

Техеран је тада најавио премјештање осјетљиве опреме на сигурнију, подземну локацију.

Да ли га је могуће уништити?

Према процјенама Института за науку и међународну безбједност из Вашингтона, ново постројење могло би бити укопано између 80 и 100 метара испод земље, што га чини знатно дубљим и заштићенијим од свих до сада познатих иранских нуклеарних локација.

Војни стручњаци и аналитичари, попут Фарзина Надимија из Вашингтонског института, истичу да је планина постала кључна стратешка тачка јер њен значај „лежи у отпорности на бомбе за уништавање бункера и близини нуклеарног комплекса Натанз“.

Након пријављене штете на постројењима Фордо, Натанз и Исфахан током америчко-израелског бомбардовања у јуну 2025. године, очекује се да би Иран своје најосјетљивије активности могао концентрисати управо у овом суперобезбијеђеном планинском бункеру.

Питање које сада заокупља војне планере јесте да ли је овакав комплекс уопште могуће уништити из ваздуха.

Због дубине од готово 100 метара, поставља се питање да ли би чак и најсавременије америчке бомбе за уништавање бункера могле уништити језгро овог објекта.

Бомбе за уништавање бункера које користи америчка војска пројектоване су да продру у тло прије детонације, али чак и најмоћније од тог оружја могу досећи само одређену дубину.

Да ли би могле уништити комплекс укопан тако дубоко као планина Пикакс остаје предмет расправе међу војним стручњацима јер тачан распоред тунела, њихова дубина и локација било које критичне инфраструктуре никада нису јавно објављени.

Неки аналитичари тврде да, ако би локација икада била мета напада, циљ можда не би био уништење цијелог комплекса. Како наводе, реалнији војни циљ могло би бити рушење улаза у тунеле, оштећење приступних путева или онеспособљавање пратеће инфраструктуре, што би отежало или онемогућило рад објекта.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Блиски исток

нуклеарно постројење

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник Доналд Трамп излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.

Свијет

Пријетња по предсједников живот: Трамп промијенио авион?

7 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону, у петак, 24. јула 2026. године.

Свијет

"Техеран још није спреман за потписивање споразума"

23 ч

0
Амерички медији пишу: Бахреин и Кувајт напали Иран

Свијет

Амерички медији пишу: Бахреин и Кувајт напали Иран

1 д

0
Иран

Свијет

ЕУ увела нове санкције Ирану: На црној листи пет судија и кључни човјек хакерске групе "Ашијане"

1 д

0

Више из рубрике

Панч, млади јапански макак, игра се у зоолошком и ботаничком врту града Ичикава у Ичикави, источно од Токија, у четвртак, 23. јула 2026. године.

Свијет

Јапан се топи! Границе пробијене, температура неподношљива

2 ч

0
Возач покушава да прође поред таласа који ударају о обалу уочи тајфуна Бави у Ћингдау, у источној кинеској провинцији Шандун, у недјељу, 12. јула 2026. године.

Свијет

Кина: Због тајфуна евакуисано 340.000 људи

3 ч

0
Цуре документи: Турска још не може куповати америчке авионе Ф-35

Свијет

Цуре документи: Турска још не може куповати америчке авионе Ф-35

3 ч

0
Крвопролиће у љетовалишту: Погинуло 11 људи, међу њима и дјеца

Свијет

Крвопролиће у љетовалишту: Погинуло 11 људи, међу њима и дјеца

3 ч

0

  • Најновије

21

55

Регата "Лађом низ Уну" окупила око 800 људи из Српске

21

51

У недјељу је најкраћи дан у години, ево и зашто

21

38

"Више од 19 милиона КМ уложено у јавне пројекте у Челинцу"

21

37

Чиме то Французи гасе пожар? Ово су урадили први пут

21

33

Емотиван опроштај стручног штаба од Дешана

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима