Амерички медији пишу: Бахреин и Кувајт напали Иран

Аутор:АТВ редакција
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Бахреин и Кувајт су тајно послали борбене авионе да нападну мете у Ирану раније овог мјесеца, што је њихов први познати директан војни одговор Техерану, објавио је Волстрит журнал, позивајући се на особе упознате са ситуацијом.
Напади су погодили складишта дронова и ракета и друге војне објекте, објавио је лист.
Уједињени Арапски Емирати, који су већ извршили неколико напада на Иран током почетне фазе сукоба, наводно су пружили обавјештајне податке о потенцијалним метама и одбрамбену ваздушну подршку.
Волстрит журнал је навео да ово одражава растућу координацију међу арапским државама у суочавању са Ираном, преноси Индекс.
Иран је посљедњих недјеља усмјерио своје одмаздне нападе углавном на Бахреин и Кувајт, гдје се налазе америчке војне базе.
Иако обе државе Залива имају релативно скромне ваздухопловне снаге опремљене америчким и европским борбеним авионима, нису биле спремне да дозволе Техерану да настави да их напада без одговора, навео је лист.
Тензије у региону су додатно ескалирале у посљедње двије недјеље након што је амерички предсједник Доналд Трамп 8. јула објавио да прекид ватре предвиђен Исламабадским меморандумом више није на снази.
Од тада, Сједињене Државе и Иран су размјењивали нападе. Вашингтон циља мете унутар Ирана, док Техеран тврди да је напао америчке војне објекте и опрему у неколико земаља у региону.
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