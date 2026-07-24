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Амерички медији пишу: Бахреин и Кувајт напали Иран

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 19:45

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Амерички медији пишу: Бахреин и Кувајт напали Иран
Фото: X / CENTCOM

Бахреин и Кувајт су тајно послали борбене авионе да нападну мете у Ирану раније овог мјесеца, што је њихов први познати директан војни одговор Техерану, објавио је Волстрит журнал, позивајући се на особе упознате са ситуацијом.

Напади су погодили складишта дронова и ракета и друге војне објекте, објавио је лист.

Уједињени Арапски Емирати, који су већ извршили неколико напада на Иран током почетне фазе сукоба, наводно су пружили обавјештајне податке о потенцијалним метама и одбрамбену ваздушну подршку.

Волстрит журнал је навео да ово одражава растућу координацију међу арапским државама у суочавању са Ираном, преноси Индекс.

САД и Иран размјењују нападе већ двије недјеље

Иран је посљедњих недјеља усмјерио своје одмаздне нападе углавном на Бахреин и Кувајт, гдје се налазе америчке војне базе.

Иако обе државе Залива имају релативно скромне ваздухопловне снаге опремљене америчким и европским борбеним авионима, нису биле спремне да дозволе Техерану да настави да их напада без одговора, навео је лист.

Тензије у региону су додатно ескалирале у посљедње двије недјеље након што је амерички предсједник Доналд Трамп 8. јула објавио да прекид ватре предвиђен Исламабадским меморандумом више није на снази.

Од тада, Сједињене Државе и Иран су размјењивали нападе. Вашингтон циља мете унутар Ирана, док Техеран тврди да је напао америчке војне објекте и опрему у неколико земаља у региону.

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Тагови :

Иран

бахреин

Кувајт

Америка

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