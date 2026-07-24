ЕУ увела нове санкције Ирану: На црној листи пет судија и кључни човјек хакерске групе "Ашијане"

Аутор:АТВ редакција
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Европска унија саопштила је да је увела нове санкције против пет иранских судија због наводних тешких кршења људских права, као и против водеће личности у сајбер групи оптуженој за помагање Техерану при цензури и сузбијању информација.
Савјет ЕУ наводи да се на мети санкција нашао Нима Салехи, оснивач иранске хакерске и сајбер групе Ашијане. Према наводима из Брисела, ова група блиско сарађује са иранском сајбер полицијом (ФАТА) и Корпусом исламске револуционарне гарде (ИРГЦ), који се већ налазе под раније уведеним санкцијама ЕУ.
У званичном саопштењу Савјета ЕУ нису објављена имена санкционисаних судија, али је наглашено да је ова мјера директан одговор на правосудни притисак и гушење слобода у тој земљи.
Висока представница ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас огласила се поводом ове одлуке на друштвеној мрежи Икс.
„Док Техеран интензивира своје унутрашње обрачуне, Европска унија ће наставити да позива на одговорност све оне који учествују у репресији“, поручила је Калас.
Увођењем ових нових мјера, укупан број појединаца из Ирана којима је ЕУ увела санкције (укључујући забрану путовања и замрзавање имовине) порастао је на 269, док су под санкцијама и 53 привредна субјекта, преноси Кликс.
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