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Кијев показивао дронове, руска војска извршила напад: Има мртвих и рањених

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 18:00

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Кијев показивао дронове, руска војска извршила напад: Има мртвих и рањених
Фото: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Руске оружане снаге су покренуле напад користећи прецизно вођено оружје дугог домета на објекат у предграђу Кијева где се одржавала демонстрација беспилотних летјелица (БПЛ), укључујући напредне украјинске и стране производње, за нападе на цивилне циљеве у Русији, саопштило је руско Министарство одбране.

"У вријеме напада, водећи програмери и произвођачи беспилотних летјелица, представници команде беспилотних система украјинских оружаних снага и украјинске обавјештајне агенције које директно планирају и извршавају нападе на руској територији били су присутни у објекту", додаје се.

Раније данас украјински медији објавили су вијест о серији експлозија у Кијевској области. Убрзо након тога, појавиле су се информације да је погођена изложба Удружења произвођача беспилотних система "Армада".

Према плакатима, планирано је било да се прикажу беспилотне летјелице, уређаји за детекцију, радар и електронско ратовање.

Портпарол Оружаних снага Украјине Јуриј Игњат је рекао да су извршена два удара на полигон у Кијевској области гдје се одржавала изложба дронова. Према подацима украјинског тужилаштва, има 10 мртвих и 100 рањених.

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Тагови :

Украјина

Дронови

Кијев

Русија

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