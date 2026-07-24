Гужве на више граничних прелаза

Аутор:АТВ редакција
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Појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ на граничним прелазима Градишка/Горњи Варош, Костајница, Градина и Брод, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.
На осталим граничним прелазима путничка возила не чекају дуже од 30 минута.
Из АМС-а напомињу да је, с обзиром на сезону годишњих одмора, стање на граничним прелазима промјенљиво, те су дужа задржавања очекивана.
Возачима се савјетује да се прије поласка на пут о стању на граничним прелазима информишу путем камера на интернет страници АМС-а, преноси Срна
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