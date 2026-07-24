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Гужве на више граничних прелаза

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 18:43

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Гранични прелаз Градина
Фото: AMSRS

Појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ на граничним прелазима Градишка/Горњи Варош, Костајница, Градина и Брод, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.

На осталим граничним прелазима путничка возила не чекају дуже од 30 минута.

Из АМС-а напомињу да је, с обзиром на сезону годишњих одмора, стање на граничним прелазима промјенљиво, те су дужа задржавања очекивана.

Возачима се савјетује да се прије поласка на пут о стању на граничним прелазима информишу путем камера на интернет страници АМС-а, преноси Срна

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Тагови :

гужве на граници

колапс

Гранични прелаз Градишка

Стање на границама

Колоне возила

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