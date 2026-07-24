Дјечак из Требиња успјешно превезен у УКЦ Српске

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас су успјешно обавили ваздушни медицински транспорт деветогодишњег дјетета из Требиња у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.
Дјете је превезено због перфоративне повреде ока и даљег лијечења у УКЦ-у Републике Српске, саопштено је из МУП-а, преноси Срна.
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