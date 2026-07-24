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Дјечак из Требиња успјешно превезен у УКЦ Српске

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 17:27

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас су успјешно обавили ваздушни медицински транспорт деветогодишњег дјетета из Требиња у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.

Дјете је превезено због перфоративне повреде ока и даљег лијечења у УКЦ-у Републике Српске, саопштено је из МУП-а, преноси Срна.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Хеликоптерски сервис Републике Српске

УКЦ Републике Српске

Требиње

Бањалука

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