Минић: Обезбиједити средства за нове генераторске прекидаче за "ХE на Дрини"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Вишеграду да ће Влада обезбиједити средства за набавку нових генераторских прекидача за "Хидроелектране на Дрини", те најавио разговоре о повећању производне цијене електричне енергије, као и запошљавање 22 дјеце погинулих бораца у овом предузећу и Општини Вишеград.
Након састанка са управом "Хидроелектрана на Дрини" и руководством општине, Минић је рекао да је набавка нових генераторских прекидача неопходна јер се постојећи више не производе, нити постоји могућност њиховог сервисирања.
"Морамо обезбиједити континуитет производње. То није питање избора, него обавеза", рекао је Минић новинарима.
Он је најавио да ће већ наредне седмице бити одржан посебан састанак о производној цијени електричне енергије коју остварују "Хидроелектране на Дрини", истичући да је садашња цијена прениска.
"Желимо да `Хидроелектране на Дрини` буду представљене у правом свјетлу и да од њих корист имају радници, локална заједница и Република Српска, јер се дио те користи сада губи због ниске производне цијене", навео је Минић.
Минић је истакао да је договорено да ће Општина Вишеград запослити 12, а "Хидроелектране" 10 дјеце погинулих бораца на неодређено вријеме, уз сагласност Владе Републике Српске.
Према његовим ријечима, приоритет ће бити утврђен у сарадњи са локалном Борачком организацијом.
Минић је истакао да је разговарано и о развојним пројектима у Вишеграду, те најавио иницијативу за одржавање заједничке сједнице влада Републике Српске и Србије посвећене рехабилитацији ускотрачне пруге Вардиште-Мокра Гора.
Директор "Хидроелектрана на Дрини" Недељко Перишић рекао је да је руководство предузећа задовољно исходом данашњег састанка, посебно јер је добило конкретна увјеравања Владе да ће бити ријешено питање генераторских прекидача.
"Тиме ћемо обезбиједити погонску спремност и сигурну производњу електричне енергије за `Електропривреду Републике Српске` и све њене потрошаче", нагласио је Перишић.
Он је додао да је премијеру представљена производња у овој години, као и посљедице неповољне хидрологије из претходне двије године, те поновљен захтјев да се промијени начин утврђивања производне цијене електричне енергије.
"Имамо снажне аргументе да се тај дио промијени. `Хидроелектрана на Дрини` је енергетски гигант, али се то не види кроз пословне резултате", истакао је Перишић.
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић захвалио је Влади Републике Српске на подршци бројним пројектима у овој локалној заједници и оцијенио да је сарадња са "Хидроелектранама на Дрини" на изузетно високом нивоу.
Он је навео да ово предузеће већ годинама учествује у финансирању пројеката из области културе, спорта и привреде, те да је таква сарадња ријеткост и представља примјер добре праксе.
Минић је претходно данас у Вишеграду обишао производне погоне "Хидроелектране на Дрини", преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч4
Република Српска
6 ч17
Најновије
19
12
19
06
18
59
18
58
18
48
Тренутно на програму