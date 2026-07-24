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Бомба из НБА: Леброн Џејмс изабрао нови клуб!

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 17:45

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Бомба из НБА: Леброн Џејмс изабрао нови клуб!
Фото: Tanjug / AP / Mark J. Terrill

Један од најбољих кошаркаша у историји Леброн Џејмс наставиће каријеру у Филаделфија Севентисиксерсима, јавио је најпознатији НБА инсајдер Шамс Чаранија.

Он је навео да ће Џејмс потписати двогодишњи уговор вриједан осам милиона долара са опцијом продужења уговора.

Четрдесетједногодишњи Џејмс је протеклих осам сезона провео у Лејкерсима.

Џејмс, који ће у децембру напунити 42 године, прошле сезоне је прекинуо свој рекордни низ од 21 године у Ол-НБА тиму, одигравши само 60 утакмица након што је пропустио први мјесец због ишијаса који је захватио доњи дио леђа и десну ногу.

Леброн је у каријери освојио четири титуле првака и четири МВП титуле. Очекује се да ће ускоро кренути у посљедње поглавље своје трофејне каријере.

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Тагови :

НБА

Леброн Џејмс

кошарка

Филаделфија

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