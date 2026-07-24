Logo

Језива саобраћајка на ауто-путу: Погинуло дијете у судару два аута!

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 18:59

Коментари:

0
Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Једно дијете погинуло је у тешкој саобраћајној несрећи која се у петак око 14,30 сати догодила на ауто-путу А3 Брегана - Липовац, у близини чвора Лужани.

Према првим информацијама, у несрећи су учествовала два возила.

Осим дјетета које је смртно страдало, једна особа је задобила тешке повреде и задржана је на лијечењу у Општој болници у Славонском Броду. Још двије особе лакше су повријеђене.

На мјесту несреће у току је полицијски увиђај којим ће се утврдити све околности трагедије. Због несреће саобраћај на ауто-путу А3 у смјеру Липовца одвија се отежано, пренио је Вечерњи лист.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

погинуло дијете

Хрватска

удес

Ауто-пут

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)

Више из рубрике

Ротација полиције Републике Српске

Регион

Одређен притвор Дамиру Шеготи

52 мин

0
Пумпа

Регион

Ина и Петрол ограничили точење горива

1 ч

0
Камион слетио у море код Пуле.

Регион

Камион слетио у море, права срећа да нико није страдао

4 ч

0
Снијег почео да пада у јулу на планини Бјесалици у Црној Гори.

Регион

У Црној Гори пада снијег: Нестварни призори у јулу

6 ч

1

  • Најновије

19

12

Како Срби да заштите имовину у Федерацији БиХ?

19

06

Како ће изгледати предстојећи избори и гласачки листићи?

18

59

Језива саобраћајка на ауто-путу: Погинуло дијете у судару два аута!

18

58

Централне вијести, 24.07.2026.

18

48

Минић посјетио вишечлану породицу Пецикоза: Подршка као велико охрабрење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима