Језива саобраћајка на ауто-путу: Погинуло дијете у судару два аута!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Једно дијете погинуло је у тешкој саобраћајној несрећи која се у петак око 14,30 сати догодила на ауто-путу А3 Брегана - Липовац, у близини чвора Лужани.
Према првим информацијама, у несрећи су учествовала два возила.
Осим дјетета које је смртно страдало, једна особа је задобила тешке повреде и задржана је на лијечењу у Општој болници у Славонском Броду. Још двије особе лакше су повријеђене.
На мјесту несреће у току је полицијски увиђај којим ће се утврдити све околности трагедије. Због несреће саобраћај на ауто-путу А3 у смјеру Липовца одвија се отежано, пренио је Вечерњи лист.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
12
19
06
18
59
18
58
18
48
Тренутно на програму