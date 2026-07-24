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Кина: Број погинулих у клизишту порастао на 14

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 19:49

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Превод: **Спасиоци извлаче заробљену жртву из рушевина на мјесту клизишта у округу Пенгшуи, у југозападном дијелу кинеског подручја Чонгћинг, у недјељу, 19. јула 2026. године.**
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Број погинулих у клизишту у граду Чонгкинг, на југозападу Кине, порастао је на 14, јавила је Кинеска централна телевизија.

У извјештају се наводи да су испод рушевина извучена тијела још троје људи.

Према наводима телевизије, мисија потраге и спасавања подразумијевала је уништавање великог камења, што је мјера предострожности када постоји опасност за спасиоце или ризик од скундарних природних катастрофа.

Мисија потраге и спасавања и даље траје.

Кинески медији објавили су раније да је у петак, 17. јула, у клизишту погинуло 11 људи, преноси Срна.

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Тагови :

Кина

клизиште

жртве

природна катастрофа

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