Кина: Број погинулих у клизишту порастао на 14

Аутор:АТВ редакција
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Број погинулих у клизишту у граду Чонгкинг, на југозападу Кине, порастао је на 14, јавила је Кинеска централна телевизија.
У извјештају се наводи да су испод рушевина извучена тијела још троје људи.
Према наводима телевизије, мисија потраге и спасавања подразумијевала је уништавање великог камења, што је мјера предострожности када постоји опасност за спасиоце или ризик од скундарних природних катастрофа.
Мисија потраге и спасавања и даље траје.
Кинески медији објавили су раније да је у петак, 17. јула, у клизишту погинуло 11 људи, преноси Срна.
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