Као на фронту: Репортерка се припремала за јављање уживо, а онда је експлодирало!

Аутор:АТВ редакција
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Док се телевизијска екипа припремала за јављање уживо из југозападне Француске, у позадини се изненада чула снажна експлозија, што је показало размјере пожара који већ данима пустоши то подручје.
Инцидент се догодио неколико дана након што су двојица ватрогасаца погинула током гашења пожара у близини аеродрома у Бордоу.
WATCH: Canister explodes behind a journalist live on air as firefighters battle the massive Gironde, France, wildfire that has forced more than 40,000 people to evacuate. pic.twitter.com/3w2X7sU5si— Scope Report (@ScopeReport_) July 24, 2026
Француске власти наредиле су евакуацију цијелог полуострва Кап Фере на обали Атлантика, због чега су десетине хиљада људи морале напустити своје домове и кампове. Дио становника евакуисан је бродовима преко залива Аркашон.
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Командир ватрогасаца Марк Вермелен упозорио је да се ватра шири много агресивније него током великих пожара 2022. године, јер је подручје сада погођено још тежом сушом.
„Кад кажем експлозија (пожара), мислим да се неколико сати ширио брзином од 800 до 1.000 хектара на сат“, рекао је.
Истовремено, још један велики пожар у француској регији Ланда довео је до евакуације више од 23.000 људи. У југозападној Француској до сада су уништене десетине кућа и кампова, а власти засад не пријављују нове људске жртве након погибије двојице ватрогасаца почетком седмице.
Пожари харају и Шпанијом, гдје је проглашено национално ванредно стање након што је више од 19.000 људи евакуисано из подручја западно од Мадрида.
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Предсједница регије Мадрид Изабел Дијаз Ајусо пожар је описала као „најгори у историји регије“, упозоривши да се подручје суочава са „савршеном олујом“ високих температура, снажног вјетра и спајања више пожарних фронтова.
Шпански премијер Педро Санчез стање је назвао „драматичним“ и позвао грађане на максималан опрез.
Европска унија послала је Француској три противпожарна авиона и два хеликоптера како би помогла у гашењу пожара, док су још четири авиона упућена у Шпанију.
Европа је континент који се загријава најбрже на свијету, више него двоструко брже од глобалног просјека од 1980-их година. Све више температуре и дуготрајне суше стварају идеалне услове за ширење великих шумских пожара, упозоравају стручњаци.
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