Полугола се ваља по пијеску: Врели снимак Саре Јо "запалио" мреже

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српска пјевачица Сара Јо недавно је објавила свој нови сингл "Дубље", а свој профил на Инстаграму је искористила да направи врелу промоцију пјесме.
Није тајна да пјевачица Сара Јо (право име Сара Јовановић) важи за једну од најатрактивнијих умјетница са домаће сцене.
Осим што је красе невјероватне вокалне способности, ова 32-годишњакиња може да се похвали и заносном фигуром. Често је активна на мрежама, гдје редовно објављује фотографије из приватног и пословног живота, а сада је на Инстаграму подијелила неколико врелих кадрова.
Чини се да је пјевачица спојила лијепо и корисно, јер је објавила врели видео-снимак са плаже који прати њен нови сингл "Дубље".
Како се види, Сара је у атрактивном плавом бикинију на пруге лежала на пијеску док је пјевала своју пјесму. Витко тијело било је и те како примјетно, а на овај призор реаговали су и њени фанови.
"Краљица Сара", "Хаааооос", "Нестварна си", "Дјевојко, ти сијаш, просто да се човјек заљуби у тебе", само су неки коментари...
(Б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
51
21
42
21
42
21
28
21
24
Тренутно на програму