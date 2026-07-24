Хаос након концерта Аце Лукаса: Полицајцу разбили главу

Аутор:АТВ редакција
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Масовна туча у којој је учествовало најмање 80 особа догодила се ноћас, 24. јула, око 1.20 часова у локалу "Трим центра" у Никшићу, гдје се након концерта Аце Лукаса и Слађе Алегро није знало ко кога и са чим удара, јављају црногорски медији.
У масовној тучи констатоване су лакше повреде код двојице младића, а повријеђен је и службеник Управе полиције који је током интервенције ударен флашом у главу.
Управа полиције саопштила је јутрос да су синоћ у локал одмах упућени полицијски службеници Одјељења безбједности Никшић, који су затекли више особа у нарушавању јавног реда и мира, при чему се, како се сумња, већа група међусобно физички сукобила, задајући једни другима ударце рукама, ногама и разним предметима.
"Полицијски службеници су у службене просторије Одјељења безбједности Никшић довели Д.М. (19), Л.М. (40) и И.К. (36), док су у службене просторије приступили А.К. (21) и М.Р. (20), сви из Никшића. Љекарским прегледом су код И.К. и Л.М. констатоване лаке тјелесне повреде", истиче се у саопштењу.
Приликом поступања, додају из УП, један полицијски службеник је задобио лаку тјелесну повреду у предјелу главе, која му је нанијета стакленом флашом.
"Након прикупљених обавјештења, са догађајем је упознат државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Никшићу, који ће се накнадно изјаснити о правној квалификацији догађаја. Полицијски службеници Одјељења безбједности Никшић предузимају даље мјере и радње у циљу идентификације и проналаска свих учесника овог догађаја, о чему ће јавност бити благовремено обавијештена", закључује се у саопштењу УП.
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