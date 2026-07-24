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Три једноставна сигнала да је брак у озбиљној кризи

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 11:56

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Развод
Фото: pexels/Timur Weber

Када у браку нестане блискости и жеље за заједничким временом, онда је вријеме да партнери застану и искрено сагледају стање у којем њихова љубавна веза налази.

Прије доношења било какве одлуке о разводу брака, стручњаци савјетују да размислите да ли заиста желите крај брака или заправо прижељкујете промјену односа и рјешавање проблема. Ако су оба партнера спремна да раде на вези, многе потешкоће могу се превазићи. Међутим, одређени обрасци понашања могу указивати на то да је однос ушао у озбиљну кризу.

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Више не проводите вријеме заједно

Један од првих знакова удаљавања јесте избјегавање заједничких тренутака. Ако више не вечерате заједно, свако има своје обавезе или намјерно одлазите на спавање у различито вријеме како бисте избјегли контакт, могуће је да се емоционална повезаност полако губи.

Такво понашање не мора одмах значити да је брак завршен, али јесте сигнал да међу партнерима постоји озбиљна дистанца коју не би требало занемарити.

Остајете у браку само због дјеце

Многи родитељи остају у браку јер вјерују да је то најбоље за дјецу. Међутим, ако између партнера више нема љубави, блискости, поштовања ни жеље да раде на односу, таква одлука може бити веома тешка за све чланове породице.

Стручњаци често наглашавају да је за дјецу важније да одрастају у мирном и стабилном окружењу него у дому испуњеном сталним сукобима, тензијом или потпуном емоционалном хладноћом.

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Избјегавате повратак кући

Ако све чешће остајете прековремено на послу, тражите изговоре да не будете код куће или вам је сваки повратак у дом непријатан, то може бити показатељ да се у том простору више не осјећате сигурно, опуштено или срећно.

Такав образац понашања често говори да проблем није само у свакодневном стресу, већ у самом партнерском односу. У тим ситуацијама искрен разговор, брачно савјетовање или помоћ стручњака могу бити први кораци ка рјешавању проблема или доношењу одлуке која ће бити најбоља за обје стране.

(24седам)

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љубавне везе

Љубав

Брак

партнерски однос

Развод брака

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