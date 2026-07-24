Август доноси успјех: Новац, прилике и велики преокрети за четири знака

Аутор:АТВ редакција
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Август ће за четири хороскопска знака донијети много разлога за задовољство. Према астролошким прогнозама, управо Овна, Лава, Шкорпију и Јарца очекују повољне пословне прилике, финансијски напредак и важне животне промјене.
Прва половина мјесеца покренуће ситуације које су дуго биле у застоју, док би друга могла донијети нове изворе прихода, успјешне преговоре и одговоре које су дуго чекали.
Овнови ће у августу коначно ухватити ритам који им је недостајао протеклих мјесеци. Разговор са старим познаником средином мјесеца могао би отворити прилику о којој нису ни размишљали.
Понуда стиже неформалним путем, због чега треба бити опрезан и не прихватати први приједлог без преговора.
Друга половина августа доноси могућност да преговарате из много боље позиције него раније. Ипак, планове је најбоље задржати за себе јер неко из окружења можда нема искрене намјере.
Лавовима август доноси награду за вишемјесечни труд и стрпљење.
Посао који су дуго обављали без велике пажње околине могао би коначно бити препознат, а уз признање стижу и финансијске користи. Новац би могао доћи из два различита извора, од којих ће један бити потпуно неочекиван.
Особе које су их раније потцјењивале сада би могле тражити помоћ или савјет.
Шкорпије ће осјетити да се односи с партнером, породицом и на послу постепено стабилизују.
Разговор који су дуго одлагали могао би донијети олакшање и помоћи им да лакше одлуче о важним животним питањима, попут промјене посла, пресељења или емотивне везе.
Крајем мјесеца стиже и финансијска понуда која на први поглед можда неће дјеловати спектакуларно, али би дугорочно могла бити веома вриједна.
Јарчеви ће током августа стећи више самопоуздања и престати да сумњају у сопствене одлуке.
Креативни или пословни пројекат који су дуго одлагали могао би добити финансијску подршку, док ће једна особа из прошлости испунити обећање или вратити дуг.
Највећи изазов за Јарчеве неће бити препреке, већ сумња у добре вијести које им долазе.
Астролози сматрају да се током августа Овну, Лаву, Шкорпији и Јарцу отварају прилике које су дуго чекали.
Период неизвјесности полако остаје иза њих, а труд уложен претходних мјесеци почиње да даје конкретне резултате. За многе припаднике ових знакова управо август могао би означити почетак успјешнијег и стабилнијег животног периода, преноси Крстарица.
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