Куповина ТАГ уређаја сада још доступнија грађанима

Аутор:АТВ редакција
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Да је љетна туристичка сезона у пуном јеку, најбоље свједоче километарске колоне на граничним прелазима и наплатним станицама на ауто-путевима широм региона.
Ни Република Српска, по том питању, не заостаје за сусједним земљама, тако да у данима пред и током викенда на појединим наплатним мјестима на постојећој мрежи ауто-путева долази до краткотрајних застоја и чекања приликом наплате путарине.
Како би се задржавање на наплатним станицама свело на минимум, Јавно предузеће Аутопутеви Републике Српске, пред сам почетак сезоне годишњих одмора и појачане фреквенције саобраћаја, предузело је неколико важних корака у приближавању корисницима услуга, у жељи да им што више поједностави набавку ТАГ уређаја, а самим тим и електронско плаћање путарине, без заустављања и чекања у редовима. Електронска наплата путарине представља најједноставнији, најбржи и најповољнији начин плаћања путарине, јер при свакој допуни корисничких рачуна, корисници остварују попуст у износу од 15 одсто. Цијена ТАГ уређаја је 40 КМ.
Да би што више грађана искористило све погодности и предности електронске наплате путарине, предузеће је почетком јуна, неколико дана након увезивања система електронске наплате путарине између Републике Српске и Србије, отворило продајно мјесто у Пословној јединици у Бијељини, на адреси у улици Професора Бакајлића број 43, гдје су Семберци, поред куповине уређаја и допуне корисничких рачуна, највише тражили техничку подршку при реконфигурацији ТАГ-ова и подешавања у апликацији Аутопутеви Републике Српске- ЕНП за плаћање путарине у Србији, без заустављања. Радно вријеме продајног мјеста у ПЈ Бијељина је од 7.30 до 15.30 часова, сваког радног дана.
Првог дана јула продајно мјесто отворено је и у самом сједишту предузећа, на адреси у улици Васе Пелагића 10, што је изазвало велико интересовање грађана, посебно због чињенице да више не морају путовати до прве наплатне станице, како би купили уређај, допунили корисничке рачуне, реконфигурисали постојеће и прилагодили их за кориштење у Србији и Федерацији БиХ. Радно вријеме овог продајног мјеста је од 8 до 18 часова, радним даном, а суботом од 8 до 14 часова.
Од прве половине јуна па до средине јула, на свим наплатним мјестима продано је око 1.500 ТАГ уређаја, што говори у прилог чињеници да је приступачност и доступност уређаја један од предуслова за популаризацију услуге електронске наплате путарине на ауто-путевима у Српској. Јавно предузеће Аутопутеви Републике Српске још једном позива грађане да набаве ТАГ уређаје и своје путовање учине комфорнијим, угоднијим и једноставнијим, пролазећи кроз ЕНП траке без заустављања, стајања у редовима и чекања при наплати путарине.
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