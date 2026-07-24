Logo

Осумњичени за бомбашки напад у Котор Варошу спроведен на Туњице

Аутор:

Огњен Матавуљ
24.07.2026 11:09

Коментари:

0
Осумњичени за бомбашки напад у Котор Варошу спроведен на Туњице
Фото: RTRS

Основни суд у Котор Варошу одредио је једномјесечни притвор држављанину Србије Марку Анђелковићу осумњиченом за бацање бомбе на кућу и аутомобил Б.М. у Котор Варошу.

Након одлуке суда Судска полиција Републике Српске Анђелковића је спровела у Казнено-поправни завод Бањалука.

”Интервента јединица Судске полиције преузела је М.А. од полицијских службеника ПС Кнежево и спровела га у КПЗ Бањалука, након што му је Основни суд у Котор Варошу одредио притвор”, саопштила је Судска полиција Републике Српске.

Платили му да баци бомбу

Анђелковић је осумњичен да је починио кривично дјело изазивање опште опасности. Како је раније саопштило тужилаштва Анђелковићу се на терет ставља да је пред кућу Б.М. бацио бомбу у договору са двије особе из Сарајева. Они су договорили да то учини за одређени новчани износ, те му предали ручну бомбу коју је активирао.

Оштећена кућа и аутомобил

”Након договора са двије особе осумњичени је 21. јула око 4.30 часова дошао до породичне куће Б.М, те активирао минско-експлозивно средство, усљед које експлозије је оштећена породична кућа и путничко возило, као и више околних стамбених објеката”, саопштило је раније ОЈТ Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Котор Варош

Бомба

Експлозија

Једномјесечни притвор

ОЈТ Бањалука

Коментари (0)

Више из рубрике

Ухапшен одбјегли осуђеник за убиство, спроведен у КПЗ Бањалука

Хроника

Ухапшен одбјегли осуђеник за убиство, спроведен у КПЗ Бањалука

1 ч

0
Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.

Хроника

Слао језиве пријетње: Пао мушкарац у Градишци

2 ч

0
ежак удес десио се 23. јула, у Сарачици код Бањалуке, а на лицу мјеста сем полиције били су и ватрогасци и Хитна помоћ.

Хроника

Фотографије тешког удеса код Бањалуке, интервенисали ватрогасци

2 ч

0
Ухваћен у Поткозарју: Пао због бесправне сјече шуме

Хроника

Ухваћен у Поткозарју: Пао због бесправне сјече шуме

2 ч

0

  • Најновије

12

41

Огласила се СИПА о акцији ”Борац”: У претресима изузета пословна документација

12

38

Хорор у Хрватској: Тијело жене пронађено у мору, откривени детаљи ужаса

12

35

Дјевојка (26) пала са четвртог спрата зграде: Задобила тешке повреде

12

33

Акција "Шибица": Ухапшен мушкарац, пронађене три лабораторије и дрога

12

26

Рекордно низак ниво Дунава угрозио пловидбу, промет преполовљен

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима