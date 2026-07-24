Осумњичени за бомбашки напад у Котор Варошу спроведен на Туњице

Аутор:Огњен Матавуљ
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Основни суд у Котор Варошу одредио је једномјесечни притвор држављанину Србије Марку Анђелковићу осумњиченом за бацање бомбе на кућу и аутомобил Б.М. у Котор Варошу.
Након одлуке суда Судска полиција Републике Српске Анђелковића је спровела у Казнено-поправни завод Бањалука.
”Интервента јединица Судске полиције преузела је М.А. од полицијских службеника ПС Кнежево и спровела га у КПЗ Бањалука, након што му је Основни суд у Котор Варошу одредио притвор”, саопштила је Судска полиција Републике Српске.
Анђелковић је осумњичен да је починио кривично дјело изазивање опште опасности. Како је раније саопштило тужилаштва Анђелковићу се на терет ставља да је пред кућу Б.М. бацио бомбу у договору са двије особе из Сарајева. Они су договорили да то учини за одређени новчани износ, те му предали ручну бомбу коју је активирао.
”Након договора са двије особе осумњичени је 21. јула око 4.30 часова дошао до породичне куће Б.М, те активирао минско-експлозивно средство, усљед које експлозије је оштећена породична кућа и путничко возило, као и више околних стамбених објеката”, саопштило је раније ОЈТ Бањалука.
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