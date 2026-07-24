Додик: Саво Минић је одличан избор, предано и промишљено води Владу Српске

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Милорад Додик изјавио је да је Саво Минић одличан избор за премијера, истичући да је одговорност за вођење Владе Републике Српске преузео у једном од најизазовнијих и најтежих тренутака у историји Српске.
"Од тада до данас предано и промишљено води Владу и, заједно са другим представницима власти Републике Српске, постигао је да смо економски стабилни и политички снажни", рекао је Додик одговарајући на питање Срне да ли је задовољан радом предсједника Владе Саве Минића и да ли је оправдао избор на ту позицију.
Наводећи да се вриједност Саве Минића не огледа само у стабилном вођењу Владе, Додик је истакао да је он, прије свега, човјек који живи са својим народом, разговара и никада, ни у једном моменту није себи дозволио да се отуђи.
Хроника
Ухваћен у Поткозарју: Пао због бесправне сјече шуме
"Зато је у стању да процијени жеље и потребе становника и кроз политике Владе проводи их у дјело. Повећане плате, борачки додаци, пензије... само су дио онога на чему ради Влада на челу са Савом Минићем. То је процес, а премијер је особа која не планира да стане - мјере које ће обезбиједити финансијску и сваку другу стабилност, безбједност и свеукупно побољшање квалитета живота је у континуираном фокусу дјеловања Саве Минића", нагласио је Додик и додао да зато предсједник Владе Минић видљиво има подршку народа Републике Српске.
Он је рекао да дуго сарађује са Минићем, прати његов рад и увјерен је да је направио непогрешиво добар избор.
"Његов патриотизам је неупитан, а његова емпатија за људе задивљујућа. Он је доктор правних наука, несумњиви зналац у својој струци. Зато и има моју подршку", закључио је Додик.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч5
Република Српска
17 ч0
Република Српска
17 ч0
Најновије
12
51
12
50
12
41
12
38
12
35
Тренутно на програму