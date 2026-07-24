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Влада Српске одобрила 850.000 КМ за ново насеље у Љубињу

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 08:48

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Фото: ATV

Влада Републике Српске одобрила је 850.000 КМ општини Љубиње за градњу инфраструктуре у новом насељу Хендеци, изјавио је Срни начелник општине Стево Драпић.

"Очекује се да ће у овој години инфраструктурни радови у новом насељу бити завршени. Након што Скупштине општине укључи та средства у ребаланс буџета биће расписан и тендер за извођење радова у наредних мјесец дана", најавио је Драпић.

Он је подсјетио да су у новом насељу Хендеци у Љубињу 24 породице, међу којима су млади брачни парови, у претходном периоду купили парцеле од општине за изградњу кућа по повољним условима.

Општина Љубиње се обавезала да ће урадити комплетну инфраструктуру, путну, канализациону, водоводну и електро-мрежу, као и прилазни мост преко тамошњег потока, па је код Владе аплицирала за средства из програма јавних инвестиција и тај приједлог је прихваћен.

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"То ће много значити за општину Љубиње и за људе који тамо планирају да граде своје куће, да се не би дуго чекало на градњу инфраструктуре", истакао је начелник Љубиња.

Он је подсјетио да су се сви који су купили парцеле на тој локацији у новом насељу обавезали да су дужни да у року од двије године ураде двије плоче на својим кућама, па се неће дуго чекати на реализацију тог пројекта.

Влада Републике Српске донијела је измјене и допуне одлуке о одређивању приоритетних пројеката из програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из буџета у овој години, којима је обухваћено 12 пројеката укупне вриједности 125.740.000 КМ, преноси Срна.

Међу тим пројектима усвојена је информација о потреби финансирања капиталних пројеката у општини Љубиње који се односи на изградњу новог насеља Хендеци.

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Тагови :

Влада Републике Српске

Љубиње

Инфраструктура

Стево Драпић

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