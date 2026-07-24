АМС савјетује возаче: Сезона одмора, пратите камере

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћај се одвија несметано, али с обзиром на то да је посљедњи дан радне семдице у току дана се очекује појачана фреквенција возила на већини путних праваца и граничних прелаза, саопштено је јутрос из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
Вози се по мјестимично мокрим коловозима, а у котлинама и дуж ријечних токова смањена је видљивост због магле.
Задржавања на граничним прелазима нису дужа од пола сата, али будући да је сезона годишњих одмора, гужве и дужа задржавања су очекивана. Возачима се савјетује да се прије поласка на пут информишу путем камера на страници АМС-а.
На путевима на којима се изводе радови, привремено постављена сигнализација регулише саобраћај.
На магистралом путу Љубогошта-Пале-Подграб ове седмице долазиће до измјене у одвијању саобраћаја, због изградње кружне раскрснице, на укрштању улица Николе Тесле и Карађорђеве.
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Преко Романије је због изградње додатне траке за спора возила на дионици магистралног пута Подроманија-Сумбуловац, на снази измјена у одвијању саобраћаја.
Због радова на проширењу јавне расвјете на ауто-путу Градишка-Бањалука, на дионици Маховљани–Гламочани, долази до измјене у одвијању саобраћаја радним данима и суботом од 7.00 до 17.00 часова.
Измјене у саобраћају су на подручју Бијељине због изградње ауто-пута Рача-Бијељина. Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно. Предвиђено је да овакав режим саобраћаја траје до краја године.
На улазу у Бијељину из правца Брчког у току је реконструкција и доградња моста преко Мајевичког канала због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја.
Сва возила укупне масе до три и по тоне биће усмјерена на привремену обилазницу у непосредној близини градилишта, док ће се возила укупне масе изнад три и по тоне усмјеравати преко регионалног пута кроз насеље Велика Обарска.
Радови се изводе и на магистралном путу Бијељина-Зворник у Патковачи гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе.
Измјењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Крупац-граница Републике Српске и ФБиХ /Богатићи/ због санације цјевовода минихидроелектране Крупац до 5. септембра.
Бања Лука
Радови гасе струју у дијеловима Бањалуке
На магистралном путу од Вишеграда до Бродара, у мјесту Незуци, долазиће до обуставе саобраћаја у трајању од 15 минута од 7.00 до 15.00 часова
У току су радови на обнови магистралног пута, познатог као "брза цеста" Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па из АМС-а апелују да возачи буду стрпљиви.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до три и по тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко три и по тоне саобраћај и даље обустављен, и преусмјерава се на алтернативне правце.
Измјена саобраћаја је на магистралном путу Црквина-Модрича због изградње ауто-пута.
Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Због радова, измјене у саобраћају су на путним правцима Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/ и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гдје се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
На магистралном путу Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе, због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја све до краја године.
На каменолому Хан Дервента, на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, свакодневно и суботом долази до повремене обуставе саобраћаја између 12.00 и 16.00, због бушачко минерских радова.
У ФБиХ је због наставка изградње поддионице ауто-пута Немила-Врандук затворена poddionica Голубиња-Немила, а саобраћај је преусмјерен на магистрални пут.
Због санације коловоза, затворена је дионица ауто-пута Какањ-Лашва у дужини од три километра, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
На дионицама Сарајево запад-Лепеница и Бијача-Почитељ преко моста Херцеговина, због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
Преко Бањ брда, на магистралном путу Тузла-Бијељина, као и на магистрали Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила изнад те масе саобраћај и даље обустављен.
Због радова се наизмјенично, једном траком вози на магистралним путевима Црна Ријека-Јајце /у Подмилачју/, гранични прелаз Изачић-Бихаћ /мост преко потока Мрижница/ и Коњиц-Јабланица /Рибићки мост/.
(СРНА)
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