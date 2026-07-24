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Данас временски ролеркостер: Ево каква је прогноза

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 08:53

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Вријеме
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити углавном сунчано уз промјенљиву облачност и свјежије.

Јутро промјенљиво до потпуно облачно, понегдје на југу и истоку уз слабу кишу. Локално пролазна јутарња магла. Прије подне дјелимично разведравање, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Послије подне по брдско планинским предјелима и на истоку локално су могући краткотрајна киша или пљусак.

Максимална температура ваздуха од 20 до 27, на југу око 30 степени Целзијусових.

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Вјетар слаб до умјерен, током дана и појачан сјеверних смјерова. У Херцеговини умјерена и јака бура.

Увече и наредне ноћи претежно ведро у свим предјелима.

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