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Трамп увео нове царине, ево кога погађају

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 09:57

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Предсједник САД-а Доналд Трамп улази у авион Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, на Међународном аеродрому Пекинг Капитал у Пекингу.
Фото: Mark Schiefelbein/Tanjug/AP

Администрација америчког предсједника Доналда Трампа увела је нове царине од 10 и 12,5 одсто на робу из 60 трговинских партнера. Међу њима су Европска унија, Кина, Индија, Јапан, Аустралија и Велика Британија.

Нове мјере ступиле су на снагу у петак ујутро, а односе се на земље које заједно чине чак 99,4 одсто америчког увоза, пренио је Си-ен-ен.

Одлука представља нови покушај Бијеле куће да спроведе Трампову трговинску политику након што је амерички Врховни суд раније ове године поништио његове раније "реципрочне" царине уведене на основу ванредних предсједничких овлашћења.

"Предсједник неће дозволити да његова трговинска политика и укупни циљеви буду поткопани само зато што је суд ограничио један од алата који му стоје на располагању", саопштено је из Бијеле куће.

Доналд Трамп

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Нове царине уведене су након вишемјесечне истраге Канцеларије трговинског представника САД (УСТР), која је закључила да бројне земље нису учиниле довољно да спријече увоз и извоз робе произведене принудним радом.

Поједини трговински партнери добили су нижу стопу од 10 одсто јер су предузели одређене мјере против принудног рада, док ће остали плаћати царину од 12,5 одсто.

Од нових мјера изузети су поједини производи, укључујући нафту, гас и робу коју није могуће набавити од домаћих произвођача.

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Тагови :

Доналд Трамп

царине

Америка

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