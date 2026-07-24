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Дубаи нуди скоро 1.400 КМ онима који доведу туристе из иностранства

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 07:41

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Дубаи
Фото: Pexel/Nelemson G

Дубаи својим становницима нуди пакет подстицаја у вриједности од 700 евра (око 1.400 КМ), ако у град доведу туристе из иностранства, а све у циљу побољшања привреде која је тешко погођена након сукоба у Ирану.

Према подацима објављеним на туристичкој интернетској страници Дубаија, у склопу програма "Дубаи Инвите" којег организује Одјељење за економију и туризам УАЕ, становници који из иностранства доведу пријатеље и родбину заузврат ће добити низ погодности, попут попуста на хотелски смјештај, оброке у ресторанима и улазнице за туристичке атракције.

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Сваки становник може затражити до три таква "пакета погодности" за посјетиоце који дођу у Дубаи до краја октобра

Посјетиоци, на примјер пријатељи или родбина, не смију бити становници Уједињених Арапских Емирата и морају ући у земљу с туристичком визом. Локални извјештаји кажу да је у првих 48 сати од објаве програма поднесено више од 10.000 захтјева.

Прошле је године град посјетило готово 20 милиона страних туриста, што је рекордан број.

Рат против Ирана, који је започео крајем фебруаратешко је погодио Дубаи и главни град УАЕ, Абу Даби.

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Ирански напади усмјерени су на базе оружаних снага САД-а у овој држави, нафтна постројења УАЕ, као и на аеродром у Дубаију.

Приходи од туризма у УАЕ су нагло пали, а број авио-компанија које послују у Дубаију преполовио се.

(24сата.хр)

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Дубаи

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