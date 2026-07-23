Језива трагедија: Дјевојчица (4) из БиХ страдала од струјног удара у Италији

Аутор:АТВ редакција
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Дјевојчица (4) из БиХ преминула је након струјног удара који се десио у кући њених баке и дједа, у италијанском мјесту Мота ди Конти.
Према првим информацијама полиције из Алесандрије, трагедија се догодила у недјељу, 19. јула, док је дјевојчица била у кући заједно са браћом и сестрама, без присуства родитеља.
Упркос хитном транспорту у болницу и покушајима љекара да је спасу, дјевојчица није преживјела.
По налогу Тужилаштва у Верцелију, истражиоци покушавају да утврде узрок смрти.
Обдукција је већ обављена, а сумње се усмјеравају на неизоловане електричне каблове у кући. Породица, поријеклом из Босне и Херцеговине, доселила се прије неколико месеци у ово мало пољопривредно мјесто. Тијела дјевојчице биће враћено у БиХ, преносе италијански медији.
„Не знамо много о тим људима, стигли су овдје тек прије три мјесеца. Ситуација је била мирна, поздрављали смо се, али ништа више – сви гледамо своја посла, тако вам је у овом крају,“ кажу становници Мота де’ Конти, који живе у близини куће гдје се трагедија догодила.
„У недјељу смо видјели велико комешање испред куће - знамо да је дјевојчица одведена у болницу директно од стране родбине, али даље информације нисмо имали. Ово је миран крај, често пролазе карабињери,“ додају комшије. Тужилаштво у Верцелију отворило је истрагу.
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