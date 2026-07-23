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Пожар се неконтролисано шири; Издато хитно упозорење – евакуисано 3.500 људи

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 22:35

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Пожар се неконтролисано шири; Издато хитно упозорење – евакуисано 3.500 људи
Фото: Tanjug / AP / Manu Fernandez

Око 3.500 становника мјеста Алдеа дел Фресно, западно од Мадрида, евакуисано је данас из предострожности због шумског пожара који је изван контроле, саопштиле су службе за ванредне ситуације.

Како је наведено, послато је упозорење становницима Алдеа дел Фресна о "евакуацији" у оближње мјесто, да би се удаљили од пожара који се неконтролисано шири у околини, преноси "Паис".

Становници околних мјеста евакуисани су током претходне ноћи, али им је данас дозвољено да се врате својим кућама након побољшања ситуације.

У гашењу пожара који је избио у близини Алдеа дел Фресна ангажовано је 18 ватрогасних јединица, заједно са припадницима Војне јединице за ванредне ситуације.

Неколико путева и даље је затворено због ватрене стихије.

Велики број пожара избио је посљедњих дана широм Шпаније.

Подстакнути топлотним таласом који већ два дана погађа земљу, пожари се веома брзо шире, нарочито у сушним подручјима гдје растиње погодује њиховом напредовању.

Највећи пожар тренутно је на другој страни Мадрида, у провинцији Гвадалахара, око 100 километара сјеверно од пријестонице, гдје је од четвртка прошле недјеље изгорјело 32.000 хектара растиња, преноси Срна.

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Тагови :

Шпанија

пожар

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