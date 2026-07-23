Број случајева малих богиња нагло расте: Криви смањење вакцинације и дезинформације

Аутор:АТВ редакција
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Број случајева малих богиња у Сједињеним Државама достигао је ниво какав није виђен у више од три деценије, што изазива забринутост да би земља ускоро могла да изгуби статус земље која је искоренила болест, извjештава ScienceAlert .
До почетка вијека, вирус је био под контролом. Стручњакиња за јавно здравље Џесика Штајер, оснивачица платформе Unbiased Science, присјетила се ранијих успјеха. „Искоренили смо мале богиње 2000. године након деценија напорног рада у јавном здравству. То је било огромно достигнуће за систем“, рекла је Штајер. „Сада видимо како тај напредак нестаје.“
Статус елиминације болести потврђен је 2011. године, али од тада није спроведена нова ревизија.
Статус елиминације малих богиња не значи да је вирус потпуно нестао са територије земље. „То значи да се вирус не шири неконтролисано“, објаснио је Штајер. „Случајеви ће се и даље јављати јер су мале богиње увијек на дохват руке, али успијевамо да их брзо обуздамо.“
Елиминација се дефинише као одсуство ендемског преношења, или континуираног ширења унутар заједнице, током периода дужег од 12 мјесеци, под условом да је на снази ефикасан систем надзора. Стручњаци упозоравају да ситуација у САД више не испуњава ове критеријуме.
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Тим за праћење малих богиња Универзитета Џонс Хопкинс (JHU) каже да је већина од 2.295 случајева пријављених ове године резултат локалног преношења унутар појединачних држава. Само мали број случајева је увезен из других држава или иностранства.
Панамеричка здравствена организација, регионална канцеларија Свјетске здравствене организације за Америку, планира да преиспита статус елиминације малих богиња у региону у новембру.
У свјетлу ових дешавања, истраживачки тим из Бостонске дјечје болнице и Медицинског факултета Харвард недавно је објавио своју процјену у часопису „The Lancet“. „С обзиром на тренутни епидемиолошки контекст, веома је вјероватно да ће Сједињене Државе изгубити статус земље без малих богиња до 2026. године“, наводи се у њиховом раду.
Дошло је до националног пада стопе вакцинације против малих богиња (ММР), заушки и рубеоле (РР) међу школском дјецом у посљедњих пет година, а Лорен Гарднер, чланица тима за праћење малих богиња Универзитета ЈХУ, каже да је то корен проблема.
„Подаци јасно показују да се невакцинисане особе заражавају драматично чешће него вакцинисане особе“, каже Гарднер.
Она додаје да је чињеница да је пад стопе вакцинације географски груписан важнија од националног просјека. „Стотине америчких округа и заједница су далеко испод прага колективног имунитета од 95 процената“, објашњава Гарднер, који је такође водио развој добро познате платформе за праћење болести COVID-19 Универзитета ЈХУ.
„Статус елиминације захтјева да покривеност вакцинацијом буде изнад 95 процјената на нивоу локалне заједнице, не само на државном или националном нивоу. Просјеци могу бити обмањујући. Држава која је генерално безбједна може имати заједнице које су знатно испод прага, и ту настаје ризик од епидемије“, закључује Гарднер.
Стручњаци се слажу да ако Сједињене Државе желе да повећају покривеност вакцинацијом и врате се на статус земље без малих богиња, морају да се позабаве проблемом оклевања према вакцинацији, што је задатак који отежава све већи број држава које олакшавају укидање обавезних захтјева за вакцинацију за упис у школу.
„Пад обухвата вакцинацијом је главни покретач свега“, истиче Штајер. Она каже да ситуацију додатно компликује неколико фактора.
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„Државе проширују изузећа, агенције јавног здравља губе особље и ресурсе за брзо праћење и реаговање, а дезинформације се шире у заједницама и на друштвеним мрежама што одвраћа људе од вакцинације, јединог алата који то може спријечити.“ Штајер процјењује да би могло да прође годинама док се не обнови покривеност вакцинацијом и врати статус.
Лорен Гарднер додаје да је финансирање јавног здравства неопходно за брже откривање и реаговање на епидемију, али и за дугорочно очување статуса. „Јавно здравство и његови ресурси су углавном реактивни, а не проактивни. Међутим, одржавање статуса елиминације захтјева високу вакцинацију чак и током мирних година, када нема епидемија“, закључује Гарднер.
(индекс)
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