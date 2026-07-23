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Ипак има изузећа: Брисел усвојио 21. пакет санкција Русији

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 20:36

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Ипак има изузећа: Брисел усвојио 21. пакет санкција Русији
Фото: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Брисел је усвојио 21. пакет санкција Русији поводом сукоба у Украјини, уводећи ограничења банкарском сектору и мрежи криптовалута у тој земљи, саопштено је из Савјета ЕУ.

Санкције обухватају 170 ентитета и 48 појединаца, наводи се у саопштењу. Ови ентитети и појединци биће под пуним теретом санкција, укључујући замрзавање средстава, забрану путовања и забрану трансакција.

Пакетом је, међутим, одобрено једногодишње изузеће са аутоматским обнављањем за компаније из ЕУ да преносе руски течни природни гас у треће земље, што је захтијевала Грчка.

- Чланице су показале солидарност са Грчком и очекује се да ће Грчка учинити исто према осталима у будућности - рекао је један дипломата ЕУ.

Атина је саопштила да би планирана забрана услуга трансфера руског ЛНГ-а једноставно премјестила тај посао изван Европе и не би утицала на руске приходе.

Мјера ће ступити на снагу 1. јануара. Увоз руског ЛНГ-а у ЕУ ће и даље бити забрањен од тог датума.

Грчка доминира европским тржиштем трансфера ЛНГ-а и спада међу највеће играче на глобалном нивоу, такмичећи се са Јапаном, Кином и САД, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

Европска унија

санкције

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