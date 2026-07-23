Ипак има изузећа: Брисел усвојио 21. пакет санкција Русији

Аутор:АТВ редакција
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Брисел је усвојио 21. пакет санкција Русији поводом сукоба у Украјини, уводећи ограничења банкарском сектору и мрежи криптовалута у тој земљи, саопштено је из Савјета ЕУ.
Санкције обухватају 170 ентитета и 48 појединаца, наводи се у саопштењу. Ови ентитети и појединци биће под пуним теретом санкција, укључујући замрзавање средстава, забрану путовања и забрану трансакција.
Пакетом је, међутим, одобрено једногодишње изузеће са аутоматским обнављањем за компаније из ЕУ да преносе руски течни природни гас у треће земље, што је захтијевала Грчка.
- Чланице су показале солидарност са Грчком и очекује се да ће Грчка учинити исто према осталима у будућности - рекао је један дипломата ЕУ.
Атина је саопштила да би планирана забрана услуга трансфера руског ЛНГ-а једноставно премјестила тај посао изван Европе и не би утицала на руске приходе.
Мјера ће ступити на снагу 1. јануара. Увоз руског ЛНГ-а у ЕУ ће и даље бити забрањен од тог датума.
Грчка доминира европским тржиштем трансфера ЛНГ-а и спада међу највеће играче на глобалном нивоу, такмичећи се са Јапаном, Кином и САД, преноси Срна.
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