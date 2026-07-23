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Сабаленка открила шта ју је Ђоковић научио: „Копирам најбољег“

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 21:00

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Арина Сабаленка из Бјелорусије слави освојен поен против Мекартни Кеслер из Сједињених Држава током меча другог кола у појединачној конкуренцији тенисерки на Вимблдону у Лондону, у сриједу, 1. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка открила је да јој је најбољи српски тенисер Новак Ђоковић помогао важним савјетом који је унаприједио један од кључних удараца у њеној игри – ритерн.

Сабаленка и Ђоковић годинама његују пријатељски однос. Њихове шале, дружења и плесни изазови током гренд слем турнира често привлаче пажњу јавности, а сада је најбоља бјелоруска тенисерка открила да јој је српски ас дао јако важне савјете који су јој помогли да побољша игру.

"Једном смо разговарали и стварно ми се свиђа његов ритерн. Питала сам га: 'Слушај, на шта се фокусираш када стојиш тамо и чекаш ритерн? Зато што је твој ритерн бољи'", рекла је Сабаленка у разговору за "First&Red".

Ђоковић јој је затим објаснио да велику улогу има почетни став.

"Рекао је да, прије свега, има специфичан став. Пробала сам то и заиста ми је било лакше да реагујем", додала је, преноси б92.

Новак јој је дао и савјет о менталном приступу у тренутку када противник сервира.

"Рекао ми је: 'Фокусирам се на себе, само покушавам да урадим сплит-степ и онда реагујем.' Такође, често можете да видите гдје противник сервира или то једноставно осјетите", објаснила је Сабаленка.

Бјелоруска тенисерка признаје да је од тада прилагодила технику.

"Од тада ми говори: 'Копираш ме.' Па, то је као да копираш најбољег. Његова техника ми је помогла. Промијенила сам неке ствари. Није баш исто, али техника је мало слична његовој", поручила је Сабаленка.

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Тагови :

Арина Сабаленка

Новак Ђоковић

тенис

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