Сабаленка открила шта ју је Ђоковић научио: „Копирам најбољег“

Аутор:АТВ редакција
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Најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка открила је да јој је најбољи српски тенисер Новак Ђоковић помогао важним савјетом који је унаприједио један од кључних удараца у њеној игри – ритерн.
Сабаленка и Ђоковић годинама његују пријатељски однос. Њихове шале, дружења и плесни изазови током гренд слем турнира често привлаче пажњу јавности, а сада је најбоља бјелоруска тенисерка открила да јој је српски ас дао јако важне савјете који су јој помогли да побољша игру.
"Једном смо разговарали и стварно ми се свиђа његов ритерн. Питала сам га: 'Слушај, на шта се фокусираш када стојиш тамо и чекаш ритерн? Зато што је твој ритерн бољи'", рекла је Сабаленка у разговору за "First&Red".
Ђоковић јој је затим објаснио да велику улогу има почетни став.
"Рекао је да, прије свега, има специфичан став. Пробала сам то и заиста ми је било лакше да реагујем", додала је, преноси б92.
Новак јој је дао и савјет о менталном приступу у тренутку када противник сервира.
"Рекао ми је: 'Фокусирам се на себе, само покушавам да урадим сплит-степ и онда реагујем.' Такође, често можете да видите гдје противник сервира или то једноставно осјетите", објаснила је Сабаленка.
Бјелоруска тенисерка признаје да је од тада прилагодила технику.
"Од тада ми говори: 'Копираш ме.' Па, то је као да копираш најбољег. Његова техника ми је помогла. Промијенила сам неке ствари. Није баш исто, али техника је мало слична његовој", поручила је Сабаленка.
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