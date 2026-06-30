Сабаленка исмијавала Теодору Костовић

Аутор:АТВ редакција
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Бјелорускиња Арина Сабаленка се "ругала" српској тенисерки Теодори Костовић послије убједљиве побједе над Вимблдону.
Костовић је први пут ушла у главни жреб Вимблдона, али није имала среће са жребом, пошто је за противницу добила Арину Сабаленку – најбољу тенисерку свијета.
Сабаленка је рутински славила са 6:2, 6:3 за нешто више од сат времена игре, а потом је на конференцији исмијавала ривалку.
Дошла је видно расположена на конференцију за медије, а онда је одлучила да понизи Теодору Костовић која је пред меч имала једну самоуверену изјаву, а то је да жели да "тестира" снагу Белорускињи.
"Схватила сам тек сад шта је рекла, помало је смијешно.Рекла је да хоће да види могу ли да издржим њену снагу. Ха-ха. Толико страшно. Добро је што има такву вјеру у себе, то је добра ствар за имати. Не гледам превише шта причају моје противнице, може то да буде извучено из контекста, тако да гледам да се склоним од тога", рекла је Сабаленка која се иронично насмијала док је причала о српској младој тенисерки.
Aryna Sabalenka in press after her win over Kostovic at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 30, 2026
"I think she said that she wants to see if I can handle her power... so scary."
😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/aDKnTu6RGB
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