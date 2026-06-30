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Сабаленка исмијавала Теодору Костовић

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 08:59

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Сабаленка исмијавала Теодору Костовић
Фото: Tanjug/AP/Kin Cheung

Бјелорускиња Арина Сабаленка се "ругала" српској тенисерки Теодори Костовић послије убједљиве побједе над Вимблдону.

Костовић је први пут ушла у главни жреб Вимблдона, али није имала среће са жребом, пошто је за противницу добила Арину Сабаленку – најбољу тенисерку свијета.

Сабаленка је рутински славила са 6:2, 6:3 за нешто више од сат времена игре, а потом је на конференцији исмијавала ривалку.

Теодора Костовић
Теодора Костовић

Дошла је видно расположена на конференцију за медије, а онда је одлучила да понизи Теодору Костовић која је пред меч имала једну самоуверену изјаву, а то је да жели да "тестира" снагу Белорускињи.

"Схватила сам тек сад шта је рекла, помало је смијешно.Рекла је да хоће да види могу ли да издржим њену снагу. Ха-ха. Толико страшно. Добро је што има такву вјеру у себе, то је добра ствар за имати. Не гледам превише шта причају моје противнице, може то да буде извучено из контекста, тако да гледам да се склоним од тога", рекла је Сабаленка која се иронично насмијала док је причала о српској младој тенисерки.

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Тагови :

Арина Сабаленка

Теодори Костовић

Вимблдон

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