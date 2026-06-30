Пала прошња на Нолетовом мечу, ево шта је поручио будућим младенцима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Новак Ђоковић је данас током меча првог кола Вимблдона против Кинеза Вуа Јибинга на Централном терену свједочио просидби на трибинама и одмах тражио позивницу за вјенчање.
Након што је Ђоковић освојио први сет, један мушкарац из публике искористио је паузу да запроси дјевојку.
Ђоковић је то примијетио по повратку на терен, показао пару знак срца и подигнуте палчеве, а потом добацио: "Желим позивницу за вјенчање".
Симпатичну ситуацију подијелила је и званична Инстаграм страница Wimbledona, која је у опису објаве написала: "Једна позивница за вјенчање за господина Ђоковића".
Међутим, посебну пажњу на трибинама изазвало је и присуство порториканског репера Бед Банија у ложи србијанског тенисера на Централном терену.
Сцена
Ноле запјевао на концерту Бед Банија: Публика у трансу!
Његов долазак услиједио је два дана након што се Ђоковић појавио на сцени током музичаревог концерта у Лондону.
Занимљиво је да Бед Бани већ има повезницу са сличном ситуацијом. Наиме, током његовог наступа на полувремену Супер Bowla ове године одржано је право вјенчање, што је додатно појачало необичан спој тениса, музике и тренутка са трибина којим је отворен Ђоковићев наступ на овогодишњем Вимблдону.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
41
12
36
12
35
12
32
12
31
Тренутно на програму