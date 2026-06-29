Данил Медведев декласирао Марина Чилића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Руски тенисер Данил Медведев дословно је декласирао Хрвата Марина Чилића на старту овогодишњег Вимблдона.
Медведев је славио, чини се без већих проблема, са 3:0 у сетовима - 6:1, 6:2, 6:4.
Хрват, иначе 62. играч свијета, није имао рјешења за оно што је посебно у прва два сета приказивао руски играч.
Чилић је у прва два сета освојио само три гема и имао једну брејк шансу. Подигао је мало ниво игре у трећем дијелу, али недовољно да угрози противника.
Медведев ће у другом колу Вимблдона играти против Шпанца Данијела Мериде Агилара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
06
23
03
23
02
23
01
22
58
Тренутно на програму