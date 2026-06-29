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Данил Медведев декласирао Марина Чилића

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 22:58

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Данил Медведев
Фото: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Руски тенисер Данил Медведев дословно је декласирао Хрвата Марина Чилића на старту овогодишњег Вимблдона.

Медведев је славио, чини се без већих проблема, са 3:0 у сетовима - 6:1, 6:2, 6:4.

Хрват, иначе 62. играч свијета, није имао рјешења за оно што је посебно у прва два сета приказивао руски играч.

Чилић је у прва два сета освојио само три гема и имао једну брејк шансу. Подигао је мало ниво игре у трећем дијелу, али недовољно да угрози противника.

Медведев ће у другом колу Вимблдона играти против Шпанца Данијела Мериде Агилара.

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Тагови :

Данил Медведев

Марин Чилић

Вимблдон 2026

Вимблдон

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Данил Медведев декласирао Марина Чилића

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