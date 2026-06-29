Нестваран меч Иве Јовић за друго коло Вимблдона

Аутор:АТВ редакција
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Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у друго коло Вимблдона након побједе против Жаклин Кристијан са 2:0 у сетовима.
Јовић је славила у мечу од сат и 30 минута, а највише се намучила у првом сету.
Румунка је већ на старту запријетила брејк лоптом, али је Јовић у наставку успјела да стигне до свог сервис брејка. Пријетња није изостала ни у осмом сету, јер је Жаклин поново запријетила брејк лоптом.
Надмудривање је окончано у тај-брејку. Јовић је била концентрисана у тренутку када је највише треба и три пута је успјела да направи брејк на сервис Кристијан и славила са 7:1.
У другом сету невјероватна доминација Јовићеве. Направила је три брејка и није дозволила Кристијан да јој угрози сервис. За неких пола сата игре имала је меч лопту за историјски пласман у друго коло Вимблдона.
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