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Нестваран меч Иве Јовић за друго коло Вимблдона

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 14:28

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Нестваран меч Иве Јовић за друго коло Вимблдона
Фото: Tanjug/AP/PA/Ben Whitley

Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у друго коло Вимблдона након побједе против Жаклин Кристијан са 2:0 у сетовима.

Јовић је славила у мечу од сат и 30 минута, а највише се намучила у првом сету.

Румунка је већ на старту запријетила брејк лоптом, али је Јовић у наставку успјела да стигне до свог сервис брејка. Пријетња није изостала ни у осмом сету, јер је Жаклин поново запријетила брејк лоптом.

Надмудривање је окончано у тај-брејку. Јовић је била концентрисана у тренутку када је највише треба и три пута је успјела да направи брејк на сервис Кристијан и славила са 7:1.

У другом сету невјероватна доминација Јовићеве. Направила је три брејка и није дозволила Кристијан да јој угрози сервис. За неких пола сата игре имала је меч лопту за историјски пласман у друго коло Вимблдона.

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Тагови :

Жаклин Кристијан

Ива Јовић

Вимблдон

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