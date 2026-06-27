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Ђоковић стартује у понедјељак!

27.06.2026 14:59

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Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini)

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће у понедјељак, 29. јуна, против Кинеза Јибинг Вуа у првом колу Вимблдона, саопштили су данас организатори такмичења.

Ђоковић ће играти од 18.00 часова у потрази за 25. гренд слем трофејом.

Турнир ће тог дана традиционално отворити шампион мушког сингла Јаник Синер, који ће играти против Миомира Кецмановића.

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Након тога ће на терен најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка из Бјелорусије, која ће играти против Теодоре Костовић из Србије.

Хамад Међедовић одмјериће снаге са аустријским тенисером Себастијаном Офнером.

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Тагови :

Новак Ђоковић

Вимблдон

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