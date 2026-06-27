Ђоковић стартује у понедјељак!

Коментари:0
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће у понедјељак, 29. јуна, против Кинеза Јибинг Вуа у првом колу Вимблдона, саопштили су данас организатори такмичења.
Ђоковић ће играти од 18.00 часова у потрази за 25. гренд слем трофејом.
Турнир ће тог дана традиционално отворити шампион мушког сингла Јаник Синер, који ће играти против Миомира Кецмановића.
Тенис
Ђоковић побиједио три дана пред Вимблдон!
Након тога ће на терен најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка из Бјелорусије, која ће играти против Теодоре Костовић из Србије.
Хамад Међедовић одмјериће снаге са аустријским тенисером Себастијаном Офнером.
Најновије
16
53
16
51
16
40
16
31
16
25
Тренутно на програму