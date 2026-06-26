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Стигла вијест која смирује Ђоковићеве навијаче

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 11:06

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Стигла вијест која смирује Ђоковићеве навијаче
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Новак Ђоковић одиграће егзибициони меч “Ђорђо Армани класик” у Харлингему против Американца Томија Пола.

То је информација која весели све његове навијаче након што је дан уочи меча са Кареном Хачановим отказао тај сусрет.

Сада је јасно да ситуација није озбиљна, јер Ђоковић сигурно не би ризиковао наступ само три дана прије почетка најважнијег турнира на трави, преносе Независне новине.

Пол ће бити веома добар тест, пошто зна играти на овој подлози, прошле седмице је био финалиста Квинса, тренутно је 24. на свијету, а прије двије сезоне освојио је Квинс и стигао до четвртфинала Вимблдона.

Ђоковић је и раније знао кроз Харлингем хватати ритам пред Вимблдон и потом освајати титулу, па ће данашњи дуел послужити као посљедња провјера пред велики изазов у Лондону.

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Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

тенисер

Коментари (3)

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